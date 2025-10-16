  1. Inicio
Jugadores de Real Madrid estrenan autos de lujo: Mastantuono sorprende y quién con el más caro

1 de 29

Los futbolistas del Real Madrid y cuerpo técnico estrenan carros BMW para esta temporada 2025-2026. ¿Quién se llevó el más caro y quién el más barato?
2 de 29

Como es habitual desde que BMW es patrocinador oficial del Real Madrid, la flota de vehículos que pone a disposición de los futbolistas de la primera plantilla tienen siempre una cualidad común: la electrificación (en mayor o menor grado).
3 de 29

La flota de coches que BMW ha puesto a disposición de los jugadores del primer equipo del Real Madrid (25 destinados a los futbolistas y el de Xabi Alonso) suman unos números impresionantes. El valor de mercado de todos ellos es de nada menos que 4.172.450 euros.
4 de 29

Andriy Lunin - El guardamenta suplente del Real Madrid, es el único que ha optado por un clásico de BMW: el M5 berlina de 727 caballos (CV). con un precio de 164.550 euros.
5 de 29

Raúl Asencio - El defensa español del Real Madrid conducirá esta temporada un BMW i7 M70 cien por cien eléctrico (659 CV) con un valor de 187.400 euros.
6 de 29

Brahim Díaz - El hispano-marroquí del Real Madrid posa junto a su nuevo BMW XM (748 CV). El precio de su auto es de 196.800 euros, es de los más caros.
7 de 29

Fran García - El lateral español del Real Madrid es uno de los diez futbolistas que han elegido el XM (748 CV) y cuesta 196.800 euros, de los más caros.
8 de 29

Gonzalo García - El joven delantero del Real Madrid ha optado por un modelo más 'modesto', la berlina eléctrica i5 M60 (601 CV) con un precio de 114.550 euros.
9 de 29

Ferland Mendy - El lateral francés del Real Madrid ha elegido el XM, el SUV más potente de la marca alemana (748 CV) y que cuesta 196.800 euros.
10 de 29

Thibaut Courtois - El portero belga del Real Madrid conducirá esta temporada un SUV híbrido enchufable, el BMW XM (748 CV) con un valor de 196.800 euros.
11 de 29

Kylian Mbappé - El delantero francés del Real Madrid posa junto a su BMW i7 xDrive 60 eléctrico (544 CV). El auto del goleador vale 139.800 euros.
12 de 29

Fede Valverde - El mediocampista uruguayo del Real Madrid ya disfruta de su nuevo BMW XM (748 CV) con un valor de 196.800 euros.
13 de 29

Jude Bellingham - El centrocampista inglés del Real Madrid conducirá este XM de 650 caballos (748 CV) valorado en 196.800 euros.
14 de 29

Xabi Alonso - El entrenador se estrena en el Real Madrid con el buque insignia de BMW (544 CV), el cual vale 139.800 euros.
15 de 29

Vinicius Junior - El delantero brasileño del Real Madrid repite con el BMW i7 xDrive 60 (544 CV) con un valor 139.800 euros.
16 de 29

Dani Carvajal - El capitán del Real Madrid eligió el modelo mayoritario entre los futbolistas blancos: el i7 M70 (659 CV) con un valor de 187.400 euros.
17 de 29

Aurélien Tchouaméni - El mediocampista francés del Real Madrid conducirá un flamante XM esta temporada (748 CV), valorado en 196.800 euros.
18 de 29

Éder Militao - El defensa brasileño del Real Madrid ha pedido su BMW i7 xDrive 60 eléctrico... blanco (544 CV) y con un precio de 139.800 euros.
19 de 29

Rodrygo Goes - El delantero brasileño del Real Madrid prefiere un SUV híbrido enchuable deportivo como el XM (748 CV) con un valor de 196.800 euros, de los más caros.
20 de 29

Eduardo Camavinga - El mediocampista francés del Real Madrid hizo una elección minoritaria: el iX60 (408 CV) que tiene un precio de 105.900 euros.
21 de 29

Trent Alexander Arnold - El primer BMW del lateral derecho inglés en el Real Madrid es un iX60 (408 CV) con un valor de 105.900 euros.
22 de 29

Dean Huijsen - El defensa español del Real Madrid no se ha cortado a la hora de elegir su primer coche de blanco: se lleva un XM (748 CV) con un valor de 196.800 euros.
23 de 29

Antoni Rüdiger - El defensa alemán, uno de los veteranos del Real Madrid, ha elegido el i7 xDrive 60 (544 CV), el cual vale 139.800 euros.
24 de 29

Dani Ceballos - El mediocampista español del Real Madrid, feliz con su BMW XM, valorado en 196.800 euros. No amagó y se llevó el más caro.
25 de 29

Franco Mastantuono - El delantero argentino del Real Madrid fue el más moderado a la hora de elegir y sorprendió con su nuevo coche: un i4 M60 (601 CV) con un valor de 80.550 euros. Es el más barato.
26 de 29

Endrick - El joven delantero del Real Madrid apuesta a caballo grande: el i7 xDrive 60 (544 CV), valorado en 139.800 euros.
27 de 29

Álvaro Carreras - El lateral izquierdo español del Real Madrid, como un veterano, se lleva un i7 xDrive60 (544 CV) con un valor de 139.800 euros.
28 de 29

David Alaba - El lateral austríaco del Real Madrid se apuntó a la opción mayoritaria, el BMW i7 eléctrico (544 CV) y con un precio de 139.800 euros.
29 de 29

Arda Güler - El mediocampista turo del Real Madrid se llevó a casa el i7 xDrive 60 (544 CV) con un valor de 139.800 euros.
