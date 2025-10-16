Jugadores de Real Madrid estrenan autos de lujo: Mastantuono sorprende y quién con el más caro

Los futbolistas del Real Madrid y cuerpo técnico estrenan carros BMW para esta temporada 2025-2026. ¿Quién se llevó el más caro y quién el más barato?
Como es habitual desde que BMW es patrocinador oficial del Real Madrid, la flota de vehículos que pone a disposición de los futbolistas de la primera plantilla tienen siempre una cualidad común: la electrificación (en mayor o menor grado).
La flota de coches que BMW ha puesto a disposición de los jugadores del primer equipo del Real Madrid (25 destinados a los futbolistas y el de Xabi Alonso) suman unos números impresionantes. El valor de mercado de todos ellos es de nada menos que 4.172.450 euros.
Andriy Lunin - El guardamenta suplente del Real Madrid, es el único que ha optado por un clásico de BMW: el M5 berlina de 727 caballos (CV). con un precio de 164.550 euros.
Raúl Asencio - El defensa español del Real Madrid conducirá esta temporada un BMW i7 M70 cien por cien eléctrico (659 CV) con un valor de 187.400 euros.
Brahim Díaz - El hispano-marroquí del Real Madrid posa junto a su nuevo BMW XM (748 CV). El precio de su auto es de 196.800 euros, es de los más caros.
Fran García - El lateral español del Real Madrid es uno de los diez futbolistas que han elegido el XM (748 CV) y cuesta 196.800 euros, de los más caros.
Gonzalo García - El joven delantero del Real Madrid ha optado por un modelo más 'modesto', la berlina eléctrica i5 M60 (601 CV) con un precio de 114.550 euros.
Ferland Mendy - El lateral francés del Real Madrid ha elegido el XM, el SUV más potente de la marca alemana (748 CV) y que cuesta 196.800 euros.
Thibaut Courtois - El portero belga del Real Madrid conducirá esta temporada un SUV híbrido enchufable, el BMW XM (748 CV) con un valor de 196.800 euros.
Kylian Mbappé - El delantero francés del Real Madrid posa junto a su BMW i7 xDrive 60 eléctrico (544 CV). El auto del goleador vale 139.800 euros.
Fede Valverde - El mediocampista uruguayo del Real Madrid ya disfruta de su nuevo BMW XM (748 CV) con un valor de 196.800 euros.
Jude Bellingham - El centrocampista inglés del Real Madrid conducirá este XM de 650 caballos (748 CV) valorado en 196.800 euros.
Xabi Alonso - El entrenador se estrena en el Real Madrid con el buque insignia de BMW (544 CV), el cual vale 139.800 euros.
Vinicius Junior - El delantero brasileño del Real Madrid repite con el BMW i7 xDrive 60 (544 CV) con un valor 139.800 euros.
Dani Carvajal - El capitán del Real Madrid eligió el modelo mayoritario entre los futbolistas blancos: el i7 M70 (659 CV) con un valor de 187.400 euros.
Aurélien Tchouaméni - El mediocampista francés del Real Madrid conducirá un flamante XM esta temporada (748 CV), valorado en 196.800 euros.
Éder Militao - El defensa brasileño del Real Madrid ha pedido su BMW i7 xDrive 60 eléctrico... blanco (544 CV) y con un precio de 139.800 euros.
Rodrygo Goes - El delantero brasileño del Real Madrid prefiere un SUV híbrido enchuable deportivo como el XM (748 CV) con un valor de 196.800 euros, de los más caros.
Eduardo Camavinga - El mediocampista francés del Real Madrid hizo una elección minoritaria: el iX60 (408 CV) que tiene un precio de 105.900 euros.
Trent Alexander Arnold - El primer BMW del lateral derecho inglés en el Real Madrid es un iX60 (408 CV) con un valor de 105.900 euros.
Dean Huijsen - El defensa español del Real Madrid no se ha cortado a la hora de elegir su primer coche de blanco: se lleva un XM (748 CV) con un valor de 196.800 euros.
Antoni Rüdiger - El defensa alemán, uno de los veteranos del Real Madrid, ha elegido el i7 xDrive 60 (544 CV), el cual vale 139.800 euros.
Dani Ceballos - El mediocampista español del Real Madrid, feliz con su BMW XM, valorado en 196.800 euros. No amagó y se llevó el más caro.
Franco Mastantuono - El delantero argentino del Real Madrid fue el más moderado a la hora de elegir y sorprendió con su nuevo coche: un i4 M60 (601 CV) con un valor de 80.550 euros. Es el más barato.
Endrick - El joven delantero del Real Madrid apuesta a caballo grande: el i7 xDrive 60 (544 CV), valorado en 139.800 euros.
Álvaro Carreras - El lateral izquierdo español del Real Madrid, como un veterano, se lleva un i7 xDrive60 (544 CV) con un valor de 139.800 euros.
David Alaba - El lateral austríaco del Real Madrid se apuntó a la opción mayoritaria, el BMW i7 eléctrico (544 CV) y con un precio de 139.800 euros.
Arda Güler - El mediocampista turo del Real Madrid se llevó a casa el i7 xDrive 60 (544 CV) con un valor de 139.800 euros.