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Filtran poderoso 11 del Real Madrid para enfrentar al Bayern en Champions

Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan este martes a la 1:00 pm por la ida de los cuartos de final de la Champions y este es el 11 titular de Arbeloa.

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El Real Madrid ya tendría definido su once titular para enfrentar al Bayern Múnich en la Champions League.
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El Real Madrid se prepara para un nuevo desafío de alto voltaje en la UEFA Champions League, donde se medirá ante el Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final.
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El conjunto merengue llega con la ilusión intacta y la presión de seguir demostrando por qué es el club más ganador en la historia del torneo.
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Para este compromiso, el técnico del Real Madrid apostaría por un once competitivo que mezcla juventud, talento y experiencia, buscando imponer condiciones desde el primer minuto ante un rival que también cuenta con jerarquía y tradición europea.
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Lunin: El guardameta Andriy Lunin sería el encargado de custodiar el arco merengue en un partido de alta exigencia, donde su seguridad bajo palos y reflejos serán claves para frenar el poder ofensivo del conjunto alemán.
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Trent: La presencia de Trent Alexander-Arnold como lateral derecho aportaría salida limpia, precisión en los centros y experiencia en partidos grandes, siendo un arma ofensiva desde el fondo.
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Militao: El brasileño Éder Militão será fundamental en la zaga por su velocidad y capacidad de anticipación, especialmente para contener a los delanteros del Bayern.
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Rüdiger: El alemán Antonio Rüdiger liderará la defensa con su intensidad y fortaleza física, además de su conocimiento del rival por su pasado en la Bundesliga.
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Fran García: El lateral izquierdo Fran García aportará profundidad y velocidad por la banda, siendo clave tanto en defensa como en ataque ante extremos veloces.
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Tchouaméni: En el mediocampo, Aurélien Tchouaméni será el equilibrio del equipo, encargado de recuperar balones y cortar los avances del rival.
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Valverde: Federico Valverde destacará por su despliegue físico, ida y vuelta constante y capacidad de llegar al área rival desde segunda línea.
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Thiago Pitarch: El joven Thiago Pitarch sería una de las sorpresas en el once, aportando frescura, creatividad y atrevimiento en el mediocampo blanco.
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Güler: El talento turco Arda Güler podría ser clave en la generación de juego ofensivo, gracias a su visión, técnica y capacidad para filtrar pases.
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Mbappé: El francés Kylian Mbappé liderará el ataque con su velocidad y capacidad goleadora, siendo la principal amenaza para la defensa bávara.
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Vinicius: Finalmente, Vinícius Júnior aportará desequilibrio por la banda izquierda, con su regate y explosividad para romper líneas defensivas y generar peligro constante.
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