Ranking FIFA en Concacaf: Honduras sigue subiendo, Panamá y El Salvador en picada

A Costa Rica no le fue tan mal en este nuevo ranking FIFA de selecciones de la Concacaf.

El ranking FIFA de selecciones de Concacaf tuvo modicicaciones tras los partidos de la fecha de octubre.
Con la finalización de la fecha FIFA de octubre la eliminatoria de la Concacaf quedó al rojo vivo y los tres clasificados directos al Mundial 2026 se conocerán en noviembre con la disputa de las jornadas 5 y 6.
El saldo fue positivo para varias selecciones, este tipo de encuentros eliminatorios combinados con triunfos ayuda en grande a seguir escalando en el ranking general.
A nivel de Concacaf, el ranking FIFA tiene a México y Estados Unidos como las mejores dos selecciones de la zona. Seguido por Canadá que no le fue muy bien en esta última actualización del ranking.
1. México - La selección mexicana está ubicado en el lugar 14 del ranking general de la FIFA a nivel de selecciones. Pese a ser goleada por Colombia y empatar ante Ecuador en esta fecha de octubre, no sufrió cambios.
2. Estados Unidos - Los estadounidenses aparecen dos escalones más abajo que México, en el puesto 16 del ranking FIFA.
3. Canadá - El otro organizador del Mundial 2026 perdió dos puestos en esta última actualización del ranking de la FIFA y está en el lugar 28.
4. Panamá - La selección panameña se encuentra en un momento complicado y lo refleja la eliminatoria que está desarrollando, perdieron otros dos lugares luego de estrellarse frente a Surinam. Los canaleros bajaron dos puestos y ahora se ubica en el 31.
5. Costa Rica - Los ticos son ahora la selección 45 del ranking FIFA, en septiembre perdieron varios puestos y ahora se recuperaron al subir dos escalones producto de su empate con Honduras y triunfo ante Nicaragua.
6. Honduras - La Bicolor, quien igualó con Costa Rica y goleó a Haití, mantiene el ritmo ascendente, subió un puesto y ahora se posiciona como la número 64, además de ser la sexta mejor selección de Concacaf.
7. Jamaica - Los Reggae Boyz, pese a perder 2-0 con Curazao, se reivindicaron goleando 4-0 a Bermudas en esta fecha FIFA de octubre y subieron un puesto en el ranking de selecciones. Ahora se ubican en el escalón 68.
8. Haití - Los haitianos cayeron goleados 3-0 contra Honduras, pero ganaron 0-3 a Nicaragua. Aún así, bajaron un puesto y ahora son el lugar 88 en el ranking de selecciones de la FIFA.
9. El Salvador - La Selecta bajó cuatro puestos en el ranking FIFA tras perder sus dos partidos de esta fecha de las eliminatorias de Concacaf y ahora cayó al lugar 94.
10. Guatemala - La Azul y Blanco tuvo un subidón de tres puestos en este ranking FIFA tras ganar a El Salvador y empatar con Surinam. Los chapines se ubican en el lugar 95, le respiran de cerca a los salvadoreños.
