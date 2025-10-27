  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves

Dani Alves predicando en España: la nueva vida del brasileño.

De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
1 de 15

Luego de haber pasado momentos difíciles en prisión, el exjugador del Barcelona ha reaparecido en redes sociales predicando en una iglesia.
De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
2 de 15

Dani Alves, conocido durante años por su energía en los terrenos de juego, ha encontrado ahora un nuevo escenario donde expresar su pasión: la iglesia.

De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
3 de 15

Lejos del fútbol y de los focos mediáticos, el exfutbolista brasileño ha comenzado a predicar en una congregación evangelista de Girona, compartiendo mensajes de fe y superación personal.

De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
4 de 15

En sus intervenciones, Alves transmite con convicción la idea de que su experiencia personal es un testimonio de esperanza.
De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
5 de 15

Los vídeos que circulan en redes sociales muestran a un Dani Alves distinto, sereno y reflexivo.
De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
6 de 15

Vestido de manera sencilla, toma el micrófono y habla desde el corazón, utilizando su historia como ejemplo de transformación y redención.

De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
7 de 15

Durante uno de sus discursos en la Iglesia Elim Girona, se le escucha decir: “Hay que tener fe; yo soy prueba de eso. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple”.
De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
8 de 15

Los asistentes a las reuniones aseguran que Alves habla con una sinceridad desarmante.
De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
9 de 15

El exjugador, que en su momento fue una de las figuras más carismáticas del F.C. Barcelona, ha transformado su energía y su liderazgo en una herramienta para inspirar. Ahora busca motivar a otros a reencontrarse con su fe y su propósito.

De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
10 de 15

Según allegados, Dani dedica parte de su tiempo a estudiar la Biblia y a participar activamente en grupos de oración.
De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
11 de 15

En sus predicaciones, suele hablar de la importancia del perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Para él, perdonar no es olvidar, sino liberarse del peso que impide avanzar.

De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
12 de 15

Los fieles que asisten a la iglesia donde predica destacan su autenticidad. Muchos dicen que lo que más impacta no es su fama, sino la manera en que se muestra vulnerable y agradecido.
De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
13 de 15

La comunidad religiosa en Girona lo ha recibido con los brazos abiertos.
De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
14 de 15

Su historia ha despertado curiosidad y debate en redes sociales, donde muchos se preguntan si este nuevo camino será permanente o una etapa más en su vida.
De futbolista a predicar en España: la nueva vida de Dani Alves
15 de 15

Dani Alves, que antes inspiraba desde el césped, ahora lo hace desde el púlpito. Su transformación refleja una búsqueda profunda de sentido y una voluntad de compartir lo que considera el mayor triunfo de su vida: haber encontrado paz a través de la fe.

Cargar más fotos