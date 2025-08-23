Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers

Medios salvadoreños denunciaron supuestos malos tratos por parte de la afición hondureña y pusieron en duda la transparencia del encuentro entre tiktokers.
La Selección Tiktoker de Honduras venció 2-1 a El Salvador en la gran revancha disputada en el Estadio Morazán.
El cotejo tuvo de todo: bailes, agarrones, bromas, peleas y el grito de miles de aficionados que apoyaron a la Bicolor.
Además, un aficionado hondureño que ingresó al terreno de juego fue capturado por la policía que resguardaba el espectáculo.
Supremo fue el exponente de la Bicolor Hondureña que logró un gran triunfo ante El Salvador.
El creador de contenido más famoso de Honduras vivió una noche espectacular. Sin embargo, un momento negativo en el partido.
El lente de DIARIO LA PRENSA captó el momento cuando Ricky fue agredido y luego uno de sus compañeros lo revisó para conocer su estado de salud. Afortunadamente solo fue el golpe y no hubo que lamentar nada más. El tiktoker salvadoreño recibió un botellazo desde las gradas. La reacción de la prensa salvadoreña no se hizo esperar.
Digital NEWS: "Golpean a Tiktoker salvadoreño Riky en el partido con Tiktokers hondureños.
ALERTA NEWS El Salvador tituló: "Los aficionados catrachos lanzaron botellas a los tiktokers salvadoreños".
El Salvador SIGLO XX: "Selección de Tiktokers de Honduras metieron a un futbolista profesional que no es tiktokers".
Cabañas mencionó sobre la botella de plástico que fue lanzada desde la gradería de preferencia del Estadio Morazán.
"Tiktokers salvadoreños fueron maltratados en Honduras".
La Palma Plus: "Ricky el más millonario de El Salvador recibió un fuerte golpe en la cabeza".
"Lo que era un partido amistoso entre tiktokers de Honduras-El Salvador, estuvo cerca de convertirse en un caos por parte de la afición hondureña".
"Los Tiktokers de Honduras ganaron a los de El Salvador en un partido donde hubo de todo".