Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers

El lente de DIARIO LA PRENSA captó el momento cuando Ricky fue agredido y luego uno de sus compañeros lo revisó para conocer su estado de salud. Afortunadamente solo fue el golpe y no hubo que lamentar nada más. El tiktoker salvadoreño recibió un botellazo desde las gradas. La reacción de la prensa salvadoreña no se hizo esperar.