  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers

Tras la derrota en el campo, la polémica se trasladó a los micrófonos: la prensa de El Salvador criticó duramente lo ocurrido dentro y fuera del Estadio Morazán.

  • 23 de agosto de 2025 a las 14:23 -
  • Redacción
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
1 de 15

Medios salvadoreños denunciaron supuestos malos tratos por parte de la afición hondureña y pusieron en duda la transparencia del encuentro entre tiktokers.
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
2 de 15

La Selección Tiktoker de Honduras venció 2-1 a El Salvador en la gran revancha disputada en el Estadio Morazán.
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
3 de 15

El cotejo tuvo de todo: bailes, agarrones, bromas, peleas y el grito de miles de aficionados que apoyaron a la Bicolor.
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
4 de 15

Además, un aficionado hondureño que ingresó al terreno de juego fue capturado por la policía que resguardaba el espectáculo.
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
5 de 15

Supremo fue el exponente de la Bicolor Hondureña que logró un gran triunfo ante El Salvador.
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
6 de 15

El creador de contenido más famoso de Honduras vivió una noche espectacular. Sin embargo, un momento negativo en el partido.
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
7 de 15

El lente de DIARIO LA PRENSA captó el momento cuando Ricky fue agredido y luego uno de sus compañeros lo revisó para conocer su estado de salud. Afortunadamente solo fue el golpe y no hubo que lamentar nada más. El tiktoker salvadoreño recibió un botellazo desde las gradas. La reacción de la prensa salvadoreña no se hizo esperar.
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
8 de 15

Digital NEWS: "Golpean a Tiktoker salvadoreño Riky en el partido con Tiktokers hondureños.
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
9 de 15

ALERTA NEWS El Salvador tituló: "Los aficionados catrachos lanzaron botellas a los tiktokers salvadoreños".
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
10 de 15

El Salvador SIGLO XX: "Selección de Tiktokers de Honduras metieron a un futbolista profesional que no es tiktokers".

 Roque
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
11 de 15

Cabañas mencionó sobre la botella de plástico que fue lanzada desde la gradería de preferencia del Estadio Morazán.
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
12 de 15

"Tiktokers salvadoreños fueron maltratados en Honduras".
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
13 de 15

La Palma Plus: "Ricky el más millonario de El Salvador recibió un fuerte golpe en la cabeza".
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
14 de 15

"Lo que era un partido amistoso entre tiktokers de Honduras-El Salvador, estuvo cerca de convertirse en un caos por parte de la afición hondureña".
Prensa salvadoreña se pronuncia sobre el trato recibido en juego de tiktokers
15 de 15

"Los Tiktokers de Honduras ganaron a los de El Salvador en un partido donde hubo de todo".
Cargar más fotos