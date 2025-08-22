  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

¿Por qué lloraba Shin Fujiyama durante el partido de tiktokers?

Así fue la desgarradora reacción de Shin tras la polémica del minuto 56 del segundo tiempo en el partido de tiktokers de Honduras vs El Salvador.

¿Por qué lloraba Shin Fujiyama durante el partido de tiktokers?
1 de 8

El partido de revancha entre los tiktokers de Honduras y El Salvador en el Estadio Morazán estuvo marcado por un momento de tensión que provocó la emotiva reacción de Shin Fujiyama.

 Foto: captura de video de LA PRENSA
¿Por qué lloraba Shin Fujiyama durante el partido de tiktokers?
2 de 8

En el minuto 56 del segundo tiempo, el influencer salvadoreño Ricky recibió un golpe en la cabeza con una lata lanzada desde las gradas, lo que desató la molestia en el campo y un ambiente caldeado entre jugadores y aficionados.

 Foto: captura de video de LA PRENSA
¿Por qué lloraba Shin Fujiyama durante el partido de tiktokers?
3 de 8

Ante la situación, Shin Fujiyama no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto en pleno terreno de juego, siendo rápidamente consolado por sus compañeros.

 Foto: captura de video de LA PRENSA
¿Por qué lloraba Shin Fujiyama durante el partido de tiktokers?
4 de 8

“¡No llores, Shin!”, le decían mientras intentaban tranquilizarlo, en una escena que conmovió a muchos de los presentes.

 Foto: captura de video de LA PRENSA
¿Por qué lloraba Shin Fujiyama durante el partido de tiktokers?
5 de 8

La sensibilidad del creador de contenido hondureño salió a flote en medio de la polémica, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del encuentro.

 Foto: captura de video de LA PRENSA
¿Por qué lloraba Shin Fujiyama durante el partido de tiktokers?
6 de 8

Su reacción reflejó no solo la tensión que se vivía en el partido, sino también el compromiso emocional con lo que estaba sucediendo.

 Foto: captura de video de LA PRENSA
¿Por qué lloraba Shin Fujiyama durante el partido de tiktokers?
7 de 8

Minutos antes de iniciar el partido, Shin aseguró que iba a jugar con todo y que su enfrentamiento sería una revancha directa contra el creador de contenido salvadoreño Moisés Turcios, conocido como "El Moisito".

 Foto: captura de video de LA PRENSA
¿Por qué lloraba Shin Fujiyama durante el partido de tiktokers?
8 de 8

Shin también se emocionó cuando la selección de tiktokers de Honduras anotó su segundo gol en el segundo tiempo.

 Foto: captura de video de LA PRENSA
Cargar más fotos