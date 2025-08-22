¿Por qué lloraba Shin Fujiyama durante el partido de tiktokers?

El partido de revancha entre los tiktokers de Honduras y El Salvador en el Estadio Morazán estuvo marcado por un momento de tensión que provocó la emotiva reacción de Shin Fujiyama.
En el minuto 56 del segundo tiempo, el influencer salvadoreño Ricky recibió un golpe en la cabeza con una lata lanzada desde las gradas, lo que desató la molestia en el campo y un ambiente caldeado entre jugadores y aficionados.
Ante la situación, Shin Fujiyama no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto en pleno terreno de juego, siendo rápidamente consolado por sus compañeros.
“¡No llores, Shin!”, le decían mientras intentaban tranquilizarlo, en una escena que conmovió a muchos de los presentes.
La sensibilidad del creador de contenido hondureño salió a flote en medio de la polémica, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del encuentro.
Su reacción reflejó no solo la tensión que se vivía en el partido, sino también el compromiso emocional con lo que estaba sucediendo.
Minutos antes de iniciar el partido, Shin aseguró que iba a jugar con todo y que su enfrentamiento sería una revancha directa contra el creador de contenido salvadoreño Moisés Turcios, conocido como "El Moisito".
Shin también se emocionó cuando la selección de tiktokers de Honduras anotó su segundo gol en el segundo tiempo.