Pomponera de los tiktokers revela relación con un futbolista hondureño que juega en Europa

Una de las pomponeras que participó en el partido de los tiktokers de Honduras contra El Salvador sorprendió al revelar que tiene una relación con un futbolista hondureño que milita en Europa y que ha vestido la camiseta de la Selección de Honduras.
Supremo decidió convocar un grupo de pomponeras para el partido. Eran bellas chicas también creadoras de contenido catrachas.
Las pomponeras practicaron durante la semana las coreografías de los bailes que iban a realizar en el partido de los tiktokers.
Durante toda la semana pasada estuvieron entrenando para desarrollar un buen show durante el partido y tras el pitazo final una de ellas sorprendió con una impensada confesión.
El partido de los tiktokers de Honduras contra El Salvador contó con la presencia de varias chicas que hicieron de pomponeras para apoyar a los creadores de contenidos catrachos.
Algunos de los bailes que realizaron las pomponeras de los tiktokers de Honduras en el estadio Morazán.
Una de las pomponeras confirmó que tiene una relación sentimental con un legionario hondureño.
Se trata de la bella Meylin Cárdenas, creadora de contenido que cautivó en el partido de los tiktokers en el Morazán.
Meylin Cárdenas hizo la confesión en una entrevista con Ana Alvarado (Lipstickfables) y sorprendió al destapar su relación amorosa con futbolista hondureño.
Ana Alvarado le consultó a la pomponera catracha: "¿Qué tiktoker te parece atractivo?".
'Mey' respondió que estaba "casada" y que su novio era un jugador de fútbol.
Posteriormente reveló que se trataba de Alenis Vargas, legionario hondureño y jugador de la Selección Nacional de Honduras.
"Estoy casada, tengo novio pues. Es jugador. Se llama Alenis Vargas", confesó Meylin Cárdenas.
El delantero hondureño Alenis Vargas milita en el SJK Seinäjoki de la Primera División de Finlandia.
Meylin Cárdenas se preparó en la semana para dar lo mejor de ella como pomponera.
Vargas y Meylin tienen una relación a larga distancia, pero ha durado ya varios meses.
El jugador y la bella creadora de contenido están felices en una relación amorosa.
Meylin Cárdenas es conocida en las redes sociales, contando con más de 50 mil seguidores en Instagram.
'Mey', como se hace llamar, en TikTok cuenta con casi 300 mil seguidores.
Así es Meylin Cárdenas, la creadora de contenido que es novia del futbolista hondureño Alenis Vargas.