Pichichi LaLiga: revés a Mbappé y sorpresivo nuevo rival; así quedaron de Raphinha

Mbappé se fue sin marcar y hay movimientos en la cima de la tabla de goleadores de la Liga Española 2026-2027.
18. Pape Gueye (Villarreal) -- El senegalés jugó ante el Real Madrid en esta jornada 8, pero no pudo marcar. Se queda atrás en la tabla de goleadores con sus 3 anotaciones.
17. Luka Sucic (Real Sociedad) -- Tuvo minutos en el triunfo de su equipo ante Deportivo (3-2), pero se fue sin marcar. Registra 3 anotaciones en lo que va de la Liga Española.
16. Jude Bellingham (Real Madrid) -- El inglés no pudo anotar en esta jornada 8 y se queda atrás en la tabla. Lleva 3 anotaciones en 8 partidos de LaLiga EA Sports.
15. Roger Brugué (Levante) -- El atacante español aún no tiene acción en esta jornada. Su equipo se medirá este lunes ante el Sevilla. Lleva 3 tantos.
14. Jonathan David (Atlético de Madrid) -- El atacante tampoco pudo anotar en esta jornada ante Alavés y se queda con sus 3 anotaciones.
13. Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) -- Fue uno de los anotadores en el triunfo ante Alavés (2-1) y escala en la tabla de goleadores. Alcanza las 3 anotaciones en la temporada.
12. Mariano Díaz (Alavés) -- El atacante tuvo minutos ante el Atlético de Madrid, pero se fue en blanco. Se queda atrás con sus 3 goles.
11. Fermín López (FC Barcelona) -- El juvenil tampoco pudo marcar en la victoria de su equipo ante Getafe (3-0) y se mantiene estancado con sus 4 anotaciones.
10. Álex Baena (Atlético de Madrid) -- Fue otro de los jugadores que no pudo anotar tras el regreso de la Fecha FIFA. Registra 4 goles en la Liga Española.
9. Fernando Niño (Elche) -- Su equipo empató sin goles ante el Celta de Vigo en esta octava fecha. Sin embargo, se mantiene en la pelea con 5 tantos en su cuenta.
8. Lucas Boyé (Alavés) -- Anotó desde el punto penal ante el Atlético de Madrid este sábado. Alcanzó los 5 goles en lo que va de la Liga Española.
7. Ante Budimir (Osasuna) -- El atacante volvió a marcar este domingo y lo hizo en la derrota ante el Real Betis (5-2). Con este tanto, alcanza los 6 goles en 8 jornadas de la Liga Española.
6. Roberto Fernández (Espanyol) -- El atacante tuvo minutos en el empate 1-1 ante el Málaga, pero no pudo marcar. Se queda con 6 tantos.
5. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés falló ante el Villarreal y sufre duro golpe en la tabla de goleadores. Se queda atrás con sus 7 anotaciones.
4. Sergio Camello (Rayo Vallecano) -- El atacante no tuvo actividad este domingo, ya que el juego ante Athletic fue suspendido. Con este partido menos, registra 7 goles en la Liga Española.
3. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El jugador azulgrana no marcó en la goleada 3-0 ante Getafe, por lo que se queda estancado con sus 7 goles.
2. Yassir Zabiri (Racing de Santander) -- El marroquí sigue imparable y es el nuevo rival en la zona alta en la pelea por el Pichichi. Con su tanto de este domingo ante Valencia alcanzó las 7 anotaciones.
1. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño es líder indiscutible en la pelea por el 'Pichichi'. En esta jornada estuvo ausente por lesión, pero se mantiene en la cima con sus 12 goles tras 8 juegos en la Liga Española.