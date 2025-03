Ganaba un dineral, dejó el fútbol y sorprendió al convertirse en sacerdote

“No puedo negar que la forma de vivir la vida que ofrece el fútbol me produjo mucho placer. Pero a menudo estos sentimientos eran fugaces y efímeros. Mi fe y mi vida como sacerdote me brindan una mayor satisfacción y una felicidad que es mucho más que un sentimiento emocional: es la felicidad de saber que Dios me ama y no importa lo que se cruce en mi camino, porque él está presente en ese camino y lo recorre conmigo”, continuó relatando.