Partido Tiktokers en USA fue cancelado a los 13' y revelan que pasó: "nos cayó la policía"

Los partidos entre creadores de contenido han tomado fuerza en los últimos días, y es por ello que también ha traspasado fronteras. Tiktokers de Honduras y El Salvador en Estados Unidos se enfrentaban este viernes en Houston, sin embargo, las cosas se descontrolaron.
Diario LA PRENSA, mediante su periodista Josué Cárcamo, estuvieron presentes en tierras norteamericanas para informar sobre el partido entre creadores. El partido ha generado molestia al ser cancelado con apenas 13 minutos del encuentro.
Se vivía un lindo ambiente en la previa. Los catrachos se hicieron presentes al recinto en Houston, esperando ver un gran espectáculo de las personalidades de ambos países.
Los salvadoreños también hicieron su presencia para ver a los creadores de contenido en Houston.
Los aficionados presumieron de la bandera de Honduras horas antes del partido que terminó siendo suspendido.
Miles de personas llegaron al recinto, sin embargo, el partido tuvo que ser cancelado tras disputarse el primer cuarto de hora.
Liderados por Taflo, estos fueron los integrantes del equipo de creadores de contenido de Honduras ante el Salvador.
Todo transcurría con normalidad: gran ambiente, pomponeras, música y el ánimo de dar un buen espectáculo en tierras norteamericanas.
Pero llegó la hora del partido y terminó siendo un caos: apenas se jugaron poco más de 12 minutos y desde el portavoz del estadio anunciaban la pausa del encuentro.
El partido fue detenido y los creadores quedaban a la expectativa en el terreno de juego de lo que estaba sucediendo.
"Por cuestiones de seguridad, todos tienen que abandonar este recinto", se escuchaba decir al portavoz en el estadio.
Y es que, eran las 9 de la noche y más de 2,000 personas se quedaron afuera, ya que hubo sobreventa de boletos y temían una estampida. Tras poca seguridad cancelaron el evento porque la gente golpeaba el portón.
Los catrachos y salvadoreños tuvieron que abandonar las instalaciones con molestia e indignación, ya que no se habían disputado ni 15 minutos del encuentro.
Los seguidores no pudieron disfrutar de un show que une entretenimiento y deporte. El partido fue cancelado para evitar inconvenientes y cuidar a los presentes.
Tras dar por cancelado el partido, algunos creadores de contenido se pronunciaron: "Hay demasiada gente, tenemos que hablar con los organizadores".
Cristy Umaña, otra de las creadores de contenido, dio la cara tras la cancelación del partido de la Selección de Honduras en Estados Unidos: "No salió como esperábamos, se canceló el partido. Muchos me están escribiendo que están viendo en las redes que cayó migración, que están quebrando vidrios", expresó.
Cristy Umaña destacó que lo importante era el bienestar de todos, ya que llamaron a la policía: "Lo que pasa es que más de 2 mil personas se quedaron afuera y comenzaron hacer relajo como quien dice están en su país y no, estamos en Estados Unidos y eso no se puede hacer aquí, nos cayó la policía e inmediatamente nos sacaron".
"La gente nos gritaba y nos decían ladrones", relataron ambas tras lo ocurrido en Houston.
"La Tafloo", uno de los organizadores del evento, también pidió disculpas tras lo sucedido y pronto brindará información sobre lo sucedido en Estados Unidos.