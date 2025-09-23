  1. Inicio
La “H” tiktokera pierde dos jugadores y cambia de DT antes de enfrentar a Brasil

A pocos días del esperado partido contra Brasil, la H Tiktokera anunció cambios en su plantilla.

La fiebre por la la “H” tiktokera no se detiene. Cada vez más hondureños se suman al fenómeno que mezcla fútbol, entretenimiento y redes sociales, y esta vez el próximo gran duelo será nada más y nada menos que contra la selección de Brasil.

 Fotos: Mauricio Ayala.
San Pedro Sula será la nueva casa del gran partido.
Fue a través de sus redes sociales que Supremo confirmó que el esperado enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Olímpico Metropolitano.
El partido entre Honduras y Brasil de tiktokers está programado para el 26 de septiembre, y arrancará a las 6:00 pm, hora local. Se espera una gran asistencia de fanáticos catrachos.
Pero no todo ha sido celebración, ya que la la “H” tiktokera también ha enfrentado algunos cambios importantes en su plantilla antes del encuentro.
Uno de los más significativos fue la salida del entrenador "El Loco de la Selva", quien había estado al mando del equipo en los encuentros anteriores y fue pieza clave en la estructura del grupo.
También quedó fuera Riñón, jugador que no tuvo muchos minutos con la “H” tiktokera pero que formaba parte del grupo desde sus primeras apariciones.
A pesar de las salidas, la la “H” tiktokera ya tiene nuevo timonel, y se trata de Emanuel Casaka, quien asumirá el reto de dirigir al equipo en este emocionante duelo ante los brasileños.
Otra baja confirmada es la de Metrallena
El encuentro ante Brasil está programado para el 26 de septiembre, con inicio a las 6:00 p. m., hora local, y se espera que el ambiente en el estadio sea de fiesta total.
Estos partidos se han ganado el corazón de los catrachos, no solo por lo que sucede en la cancha, sino también por la cercanía que los tiktokers tienen con su audiencia.
Supremo ha sido pieza clave en este fenómeno, no solo como jugador, sino también como organizador, asegurándose de que los precios sean accesibles para que nadie se quede sin disfrutar del evento.
La la “H” tiktokera sigue creciendo como fenómeno social y deportivo, y el enfrentamiento ante Brasil será otra oportunidad para demostrar que el fútbol, la risa y el contenido digital pueden ir de la mano con gran éxito.
La venta de entradas ha sido un éxito rotundo, en parte gracias a los precios populares impulsados por Supremo y su equipo
Influencers, creadores de contenido y medios digitales se sumarán al evento, cubriendo cada detalle del espectáculo dentro y fuera del terreno de juego.
