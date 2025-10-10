Omar Bravo con antecedentes: revelan graves pruebas y su estado en prisión

El caso de Omar Bravo, histórico goleador de Chivas, ha sacudido México luego de haber sido denunciado por presunto abuso sexual a una menor por la que fue detenido el sábado pasado.
Cada día surgen más detalles sobre el caso del exfutbolistas y previo a su audiencia revelaron lo que dijo la denunciante y las pruebas que tienen en su contra.
El pasado martes, Ahtziri Cárdenas charló con el abogado Juan Soltero, representante de la víctima, quien contó detalles sobre la denuncia contra el exjugador.
En primera instancia, el abogado confirmó que se trata de la hijastra de Omar, y que ella junto a la madre (pareja sentimental del exgoleador), acudieron a su despacho en busca de ayuda para contar lo que había pasado. La joven tomó la decisión luego de que le contara a su novio y este le dijera que le revelara todo a su madre.
Según los datos que expuso el abogado, Omar Bravo llevaba conviviendo de siete a ocho años con la familia de su pareja, por lo que los actos se remontan desde que ella tenía diez años.
Estos actos fueron señalados por el representante legal como "tocamientos constantes bajo la ropa con fines erótico-sexuales, sin llegar a la cópula"
Dentro de las pruebas que ellos presentan, se tiene la psicológica de la víctima, además de elementos audiovisuales.
Entre ellas, presentan capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y un video realizado por la joven. En los mensajes, se veían conversaciones de índole sexual y también "advertencias" por si llegaba a contar algo. Además, el exjugador le incitaba a borrar los chats.
"Si no lo haces, ya no les voy a ayudar, ya no voy a ayudar a tu mamá”, “me voy a enojar”, fueron algunos de los mensajes que recibía la joven.
Además, se investiga si Omar Bravo no se involucró con las hermanas menores de la denunciante: "Estamos viendo que platiquen con las otras menores a ver si no hubo (tocamientos)”.
Luego de darse a conocer todos estos detalles, la Fiscalía de Jalisco (México), confirmó este jueves que Omar Bravo tiene dos carpetas más de investigación, previas a la denuncia de presunto abuso sexual a una menor por la que fue detenido el sábado pasado.
"Hay antecedentes, al parecer de dos carpetas previas que están en archivo. Se está revisando para darles la información precisa, pero la que está abierta y es actual solo es una", explicó Lidia Canales Rodríguez, funcionaria de la Fiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Adolescentes, Razón de Género y Familia de Jalisco.
La servidora pública agregó que cada una de las anteriores carpetas de investigación pertenecen a víctimas diferentes y que "necesitan revisarlas" para saber si podrían ser agravantes en su actual caso.
Bravo fue capturado el sábado en un operativo en el centro de Zapopan, luego de una denuncia."Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en investigación especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, logró capturar a un hombre, identificado como Omar 'N'", dijo la fiscalía en una nota.
De acuerdo con las investigaciones, el delantero retirado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses y se presume que anteriormente habría cometido acciones similares.
Por su parte, Leonardo Treviño, abogado de Omar Bravo contó cómo se encuentra el exfutbolsta de Chivas luego de ser enviado a prisión y lo hizo para el programa de Primera Mano de Imagen Televisión.
Se encuentra “tranquilo”, informa el defensor del goleador luego de su pasada visita el martes 7 de octubre. “Está tranquilo, está muy consciente de la situación y tiene en sus manos el peor escenario, y el mejor escenario que ya se los planteamos”.
Asimismo, el abogado confirmó que la víctima señalada en la denuncia es la hijastra del exfutbolista, hija de la pareja sentimental de Omar Bravo.
Bravo, miembro de la selección mexicana campeona de la Copa Oro en 2003 y 2009, se mantiene en prisión preventiva a la espera de ser vinculado a un proceso penal.