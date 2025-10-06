Hijos de históricos sorprenden en Mundial Sub-20: uno es de Zinedine Zidane

El Mundial Sub-20 de Chile entra en la fase de los octavos de final y hay figuras que están resaltando con sus selecciones. Unos son hijos de famosos exjugadores y aquí te mostramos la lista.
- Paul Okon-Engstler es hijo del histórico exjugador y entrenador australiano Paul Okon.
Actualmente, Okon-Engstler jugó en la fase de grupos con Australia, pero quedó eliminada tras quedar en el tercer lugar D por debajo de Argentina e Italia. Juega en el Sidney FC de su país.
- Emilio Aristizábal, hijo del campeón de Copa América 2001 y goleador del torneo con Colombia, Víctor Hugo Aristizábal.
Es uno de los destacados en el cuadro cafetero y el próximo miércoles se medirá ante Sudáfrica en los octavos de final. Actualmente está cedido en el Fortaleza de la primera división de Colombia; ya ganó dos títulos con Atlético Nacional.
- Lucas Guiñazú, hijo del ídolo argentino del Internacional Porto Alegre y campeón de la Libertadores en 2010, Pablo Horacio Guiñazú.
Lucas Guiñazú representa a Paraguay en el Mundial Sub-20. El próximo miércoles 8 se enfrenta a Noruega en los octavos de final.
- Karlo Kuranyi, hijo del goleador alemán Kevin Kuranyi. El juvenil actualmente juega en el Freiberg de la cuarta división de su país.
Karlo defiende los colores de la Selección de Panamá que no pasó de la fase de grupos del Mundial tras quedar en el cuarto lugar con 1 punto.
- Elyaz Zidane, hijo del histórico francés, campeón del mundo y ganador del Balón de Oro 1998, Zinedine Zidane.
Está jugando con Francia en el Mundial Sub-20 y se enfrenta a Japón en los octavos de final. Es defensor en las reservas del Betis y fue campeón de Europa con la Sub 17.
- Kristian Shevchenko, hijo del ganador del Balón de Oro en 2004, el ucraniano Andriy Shevchenko.
Kristian es una de las piezas de la Selección de Ucrania en este Mundial Sub-20. Se jugarán el pase a los cuartos de final ante España este martes 7 de octubre.
- Gilberto Mora, es una de las figuras más destacadas en este Mundial Sub-20. Es hijo del mexicano Gilberto Mora Olayo.
Está resaltando en la Copa del Mundo juvenil en Chile y se ha destapado con 3 goles. Ya debutó con la Selección absoluta y es campeón de la Copa Oro 2025. Ahora van por su pase a cuartos de final al medirse ante la anfitriona Chile.