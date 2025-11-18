Mundial Sub-17: La sensación avanza, adiós a dos candidatos y México ridiculizada

Resumen: Grandes sorpresas en los duelos de octavos de final del Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar.
Burkina Faso: Está siendo sensación en el Mundial Sub-17 y avanzó a los cuartos de final de la justa mundialista que se disputa en Qatar.
Burkina Faso avanzó a cuartos de final del Mundial Sub-17 eliminando en tanda de penales a Uganda con un marcador de 5-3 luego de que en el tiempo reglamentario empataron 1-1. Anteriormente, Burkina Faso eliminó a Alemania en octavos de final.
La Selección de Italia fue otra de las escuadras que logró avanzar a cuartos de final del Mundial Sub-17 que se desarrolla en Qatar.
La selección italiana logró un triunfo sufrido de 3-2 ante Uzbekistán y selló el pase a cuartos de final del Mundial Sub-17.
La Selección de Suiza venció 3-1 a Irlanda y logró el pase a los cuartos de final del Mundial Sub-17.
La Selección de Brasil se clasificó a cuartos de final del Mundial Sub-17 eliminando a Francia gracias a la tanda de los penales. Los brasileños se impusieron desde los 12 pasos a los galos con un marcador de 4-3 tras haber empatado 1-1 en el tiempo reglamenbtario.
La selección de Francia era una de las favoritas para consagrarse campeona del Mundial Sub-17 pero no lo podrá conseguir tras ser eliminada por Brasil en tanda de penales.
En un clásico por Asia, la selección de Japón eliminó a Corea del Norte y avanzó a cuartos de final del Mundial Sub-17.
La selección de Japón eliminó a Corea del Norte en tanda de penales con un marcador final de 5-4 tras haber empatado 1-1 en el tiempó reglamentario.
La Selección de Portugal avanzó a cuartos de final del Mundial Sub-17 tras recetarle una paliza de 5-0 a la selección mexicana.
La selección de México era la única de Concacaf en estar con vida en el Mundial Sub-17, pero dice adiós al torneo con una abultada caída de 5-0 contra Portugal-.
La Selección de Austria dio un batacazo tras golear 4-0 a Inglaterra y clasificar a cuartos de final del Mundial Sub-17 que se realiza en Qatar.
La Selección de Inglaterra era favorita a conseguir el título en el Mundial Sub-1, pero fueron eliminados por Austria.
La Selección de Marruecos avanzó a cuartos de final del Mundial Sub-17 al vencer 3- a Malí