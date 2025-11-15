Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos

Contundente resultado que no pareció impresionar el equipo africano, que desde el pitido inicial se aplicó en la extenuante presión que ha caracterizado a los 'étalons' en la primera fase del torneo. De hecho, el gol de la victoria de Burkina Faso llegó tras un robo de balón a los cinco minutos de juego de Cherif Barro que asistió para que Mohamed Zongo firmase el definitivo 0-1 con un potente y preciso zurdazo.