  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos

Hubo una goleada, la vigente campeona dijo adiós y lágrimas por caer eliminados en penales.

Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
1 de 20

Jornada de sorpresas se vivieron en los últimos partidos de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 y quedaron definidos los cruces de octavos. ¡Eliminaron a la favorita y la sensación sigue adelante!
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
2 de 20

Inglaterra clasifico a octavos de final del Mundial Sub-17 tras imponerse este sábado por 0-2 a Corea del Sur con los goles en la primera mitad de Huiseop Jung en propia meta y Reigan Heskey, hijo del exdelantero internacional inglés Emile Heskey.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
3 de 20

El rival de Inglaterra en la siguiente ronda del Mundial Sub-17 será Austria, que derrotó por 2-0 a Túnez en los dieciseisavos de final, en un choque que los centroeuropeos no lograron decantar a su favor hasta los minutos finales.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
4 de 20

Italia no falló y no tuvo que sufrir para clasificar a octavos de final del Mundial Sub-17 tras ganar su duelo de 16avos.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
5 de 20

Italia no desaprovechó los problemas defensivos de su rival para imponerse por 2-0 a la República Checa con los goles en la segunda mitad de los jugadores del Roma, Antonio Arena y Valerio Maccaroni.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
6 de 20

La selección italiana sigue adelante en el Mundial Sub-17 y así lo celebraron sus futbolistas. Triunfo sin problemas de la Azzurra.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
7 de 20

Por su parte, Japón goleó de maneta contundente por un claro 3-0 a Sudáfrica para asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-17 y ya conoce su rival.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
8 de 20

El rival de Japón será Corea del Norte, que acabó con el sueño de Venezuala, tras derrotar este sábado por 2-1 a la Vinotinto en la primera ronda eliminatoria.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
9 de 20

De nada les valió a los de Oswaldo Vizcarrondo la reacción que protagonizaron en la segunda mitad, en la que el equipo venezolano soñó con enjugar la desventaja de dos tantos (0-2) con la que se marchó al descanso, tras recortar distancias (1-2) con un tanto de Juan Uribe a los quince minutos de la reanudación.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
10 de 20

Un empate que Venezuela rozó a falta de doce minutos para la conclusión en un remate de David García que el guardameta norcoreano Jong Hun Kim impidió que acabase en gol con una gran intervención.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
11 de 20

¡BATACAZO MUNDIAL! La Selección de Burkina Faso protagonizó la gran sorpresa de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, que se disputa en Qatar, tras ganar por 0-1 este sábado a la favorita Alemania.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
12 de 20

Un resultado que pocos hubieran podido imaginar dada la trayectoria ascendente en el torneo de la selección alemana, campeona en la última edición del Mundial Sub 17 y que accedió a los dieciseisavos de final de Qatar 2025 como líder del grupo G tras golear el pasado lunes 7-0 a El Salvador.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
13 de 20

Contundente resultado que no pareció impresionar el equipo africano, que desde el pitido inicial se aplicó en la extenuante presión que ha caracterizado a los 'étalons' en la primera fase del torneo. De hecho, el gol de la victoria de Burkina Faso llegó tras un robo de balón a los cinco minutos de juego de Cherif Barro que asistió para que Mohamed Zongo firmase el definitivo 0-1 con un potente y preciso zurdazo.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
14 de 20

Un gol que Alemania trató de igualar por todos los medios, pero los de Marc-Patrick Mesiter se estrellaron una y otra vez contra la sólida defensa de Burkina Faso, que llegó a anotar un segundo tanto en el tiempo de prolongación, que no subió al marcador, tras confirmarse en las imágenes de vídeo la posición antirreglamentaria del jugador africano.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
15 de 20

Uganda se sigue confirmando como una de las selecciones sensación de este Mundial Sub-17. Este sábado ganó el duelo africano a Senegal por 0-1 para instalarse en los octavos de final de Qatar 2025, donde enfrentará a Burkina Faso.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
16 de 20

Uzbekistán protagonizó la otra gran sorpresa de la jornada de este sábado en el Mundial Sub-17, tras eliminar a Croacia en la tanda de penaltis por 3-4 en los dieciseisavos de final.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
17 de 20

Lágrimas en Croacia que sólo pudo forzar el partido a falta de nueve minutos para la conclusión del tiempo reglamentario tras igualar (1-1) con un gol de Tino Kusanovic, luego del tanto inicial de Sadriddin Khasanov para el conjunto uzbeco en la primera mitad. ¡Los croatas quedaron eliminados en penales!
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
18 de 20

Los jugadores de Uzbekistán festejaron con su afición en Qatar la histórica clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-17.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
19 de 20

Estos son los resultados del día sábado 15 de noviembre en los duelos de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.
Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos
20 de 20

Así quedaron definidos los cruces de los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.
Cargar más fotos