Batacazo a la favorita del Mundial Sub-17, otra sorpresa y cruces de octavos

Jornada de sorpresas se vivieron en los últimos partidos de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 y quedaron definidos los cruces de octavos. ¡Eliminaron a la favorita y la sensación sigue adelante!
Inglaterra clasifico a octavos de final del Mundial Sub-17 tras imponerse este sábado por 0-2 a Corea del Sur con los goles en la primera mitad de Huiseop Jung en propia meta y Reigan Heskey, hijo del exdelantero internacional inglés Emile Heskey.
El rival de Inglaterra en la siguiente ronda del Mundial Sub-17 será Austria, que derrotó por 2-0 a Túnez en los dieciseisavos de final, en un choque que los centroeuropeos no lograron decantar a su favor hasta los minutos finales.
Italia no falló y no tuvo que sufrir para clasificar a octavos de final del Mundial Sub-17 tras ganar su duelo de 16avos.
Italia no desaprovechó los problemas defensivos de su rival para imponerse por 2-0 a la República Checa con los goles en la segunda mitad de los jugadores del Roma, Antonio Arena y Valerio Maccaroni.
La selección italiana sigue adelante en el Mundial Sub-17 y así lo celebraron sus futbolistas. Triunfo sin problemas de la Azzurra.
Por su parte, Japón goleó de maneta contundente por un claro 3-0 a Sudáfrica para asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-17 y ya conoce su rival.
El rival de Japón será Corea del Norte, que acabó con el sueño de Venezuala, tras derrotar este sábado por 2-1 a la Vinotinto en la primera ronda eliminatoria.
De nada les valió a los de Oswaldo Vizcarrondo la reacción que protagonizaron en la segunda mitad, en la que el equipo venezolano soñó con enjugar la desventaja de dos tantos (0-2) con la que se marchó al descanso, tras recortar distancias (1-2) con un tanto de Juan Uribe a los quince minutos de la reanudación.
Un empate que Venezuela rozó a falta de doce minutos para la conclusión en un remate de David García que el guardameta norcoreano Jong Hun Kim impidió que acabase en gol con una gran intervención.
¡BATACAZO MUNDIAL! La Selección de Burkina Faso protagonizó la gran sorpresa de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, que se disputa en Qatar, tras ganar por 0-1 este sábado a la favorita Alemania.
Un resultado que pocos hubieran podido imaginar dada la trayectoria ascendente en el torneo de la selección alemana, campeona en la última edición del Mundial Sub 17 y que accedió a los dieciseisavos de final de Qatar 2025 como líder del grupo G tras golear el pasado lunes 7-0 a El Salvador.
Contundente resultado que no pareció impresionar el equipo africano, que desde el pitido inicial se aplicó en la extenuante presión que ha caracterizado a los 'étalons' en la primera fase del torneo. De hecho, el gol de la victoria de Burkina Faso llegó tras un robo de balón a los cinco minutos de juego de Cherif Barro que asistió para que Mohamed Zongo firmase el definitivo 0-1 con un potente y preciso zurdazo.
Un gol que Alemania trató de igualar por todos los medios, pero los de Marc-Patrick Mesiter se estrellaron una y otra vez contra la sólida defensa de Burkina Faso, que llegó a anotar un segundo tanto en el tiempo de prolongación, que no subió al marcador, tras confirmarse en las imágenes de vídeo la posición antirreglamentaria del jugador africano.
Uganda se sigue confirmando como una de las selecciones sensación de este Mundial Sub-17. Este sábado ganó el duelo africano a Senegal por 0-1 para instalarse en los octavos de final de Qatar 2025, donde enfrentará a Burkina Faso.
Uzbekistán protagonizó la otra gran sorpresa de la jornada de este sábado en el Mundial Sub-17, tras eliminar a Croacia en la tanda de penaltis por 3-4 en los dieciseisavos de final.
Lágrimas en Croacia que sólo pudo forzar el partido a falta de nueve minutos para la conclusión del tiempo reglamentario tras igualar (1-1) con un gol de Tino Kusanovic, luego del tanto inicial de Sadriddin Khasanov para el conjunto uzbeco en la primera mitad. ¡Los croatas quedaron eliminados en penales!
Los jugadores de Uzbekistán festejaron con su afición en Qatar la histórica clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-17.
Estos son los resultados del día sábado 15 de noviembre en los duelos de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.
Así quedaron definidos los cruces de los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.