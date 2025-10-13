Mundial 2026: las 22 selecciones clasificadas y dos hacen historia por primera vez

Estas son las 22 selecciones que ya tienen su clasificación al Mundial 2026. Dos más se sumaron en las últimas horas y dos participarán por primera vez en una Copa del Mundo.
México - El Mundial 2026 será el tercero organizado por México, después de haber albergado las Copas del Mundo de 1970 y 1986. Lo hará de nuevo y por ello está clasificado.
Estados Unidos - Al ser coanfitrión, la selección estadounidense se ha clasificado automáticamente para su segundo Mundial consecutivo.
Canadá - Completa el trío de anfitriones y será la primera vez que los de la Hoja de Maple participen en dos torneos consecutivos, además tratarán de mejorar las últimas participaciones, ya que no conocieron la victoria.
Argentina - Lionel Messi, Lautaro Martínez y compañía dieron la clasificación a la Albiceleste como primero de grupos y se colocan como grandes favoritos.
Uruguay - Los goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas contra Perú le dieron la victoria y el pase al Mundial a los de Marcelo Bielsa.
Ecuador - Un empate sin goles contra Perú le fue suficiente a Ecuador para asegurar su presencia en el Mundial 2026, con dos jornadas de las Eliminatorias sudamericanas todavía por disputarse.
Paraguay - Bajo la dirección de Gustavo Alfaro, el empate sin goles ante Ecuador en casa fue suficiente para asegurar ser sextos y clasificarse, pese a que faltaba una jornada por disputarse.
Colombia - James Rodríguez le dio la clasificación a Colombia y disputará el Mundial después de ser uno de los equipos destacados en Brasil y haberse perdido el Mundial de Qatar.
Australia - Ya suman su sexta clasificación consecutiva al Mundial y lo consiguieron para el 2026 tras remontar 2-1 a Arabia Saudita en las eliminatorias de Asia.
Nueva Zelanda - Reservó su plaza en el Mundial al imponerse a Nueva Caledonia por 3-0 en la final de la fase de clasificación de la OFC. 1982 y 2010 fueron las dos últimas citas mundialistas de los All Whites.
Brasil - Carlo Ancelotti afronta su primer Mundial como seleccionador de la Seleçao y logró la clasificación con el objetivo de devolver la ilusión a los aficionados brasileños.
Japón - Los Samuráis Azules aseguraron su puesto en la gran cita mundialista. Japón reservó su billete a falta de tres jornadas para el final de la tercera ronda de la competición preliminar de la AFC y disputará su octavo Mundial de forma consecutiva.
Jordania - Se clasificó para su primer Mundial tras derrotar a Omán por tres goles a cero y afrontan con ilusión el sueño mundialista.
Marruecos - Hicieron historia para África en Qatar 2022 y se han convirtieron en el primer equipo de su continente en acceder al Mundial de 2026 con una contundente clasificación.
Argelia - Los guerreros del desierto aseguraron su boleto este jueves 9 de octubre tras golear 0-3 a Somalía. Es la quinta vez que Argelia participa en un Mundial después de las ediciones de 1982, 1986, 2010 y 2014.
Túnez - La nación norteafricana se aseguró su plaza en el Mundial de 2026 al derrotar a Guinea Ecuatorial en los últimos instantes del partido.
Uzbekistán - Los Lobos Blancos se aseguran su plaza al Mundial por primera vez en su historia, después de ocupar una de las dos plazas de acceso que tenían en su grupo.
Irán - Por cuarta vez consecutiva, la selección iraní logra clasificarse al Mundial. Lo lograron tras el empate a dos contra Uzbekistán el pasado 25 de marzo.
Corea del Sur - Será el Mundial número 11 para Los Tigres de Oriente en el que estarán de manera consecutiva.
Egipto - Los Farones clasificaron al Mundial 2026 tras ganar por goleada 0-3 a Yibuti el miércoles 8 de octubre, con un gol de Mohamed Salah. Será la cuarta presencia de Egipto en la historia de las Copas del Mundo tras sus participaciones en 1934, 1990 y 2018.
Ghana - La selección de ghanesa se convirtió en nuevo clasificado al Mundial de 2026 tras vencer por 1-0 a Comoras en la fecha 10 de las Eliminatorias Africanas. Con este triunfo, las Estrellas Negras aseguraron el primer lugar del Grupo I y sellaron su pasaje a la cita máxima del fútbol. Son la número 21.
Cabo Verde - El diminuto archipiélago africano le ganó 3-0 a Esuatini este lunes 13 de octubre, en la jornada final de las Eliminatorias de África, y se clasificó por primera vez en su historia para una Copa del Mundo, que el próximo año se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.