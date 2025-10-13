Increíble: No tenían futbolistas y ahora clasifican por primera vez a un Mundial

Histórico: Este lunes 13 de octubre jamás será olvidado ya que modesta selección ha clasificado por primera en su historia a un Mundial de Fútbol adulto.
La Selección Nacional de Cabo Verde ha sorprendido al mundo del fútbol tras clasificar este día al primer Mundial de su historia.
Cabo Verde ha hecho historia ya que de forma increíble ha clasificado por primera vez en su historia a un Mundial de fútbol.
Cabo Verde enfrentó como local a Eswatini: Tenía que ganar en el cierre de las eliminatorias africanas para clasificar al Mundial 2026 y lo hizo de forma contundente.
Cabo Verde se impuso con marcador de 3-0 y todos sus goles llegaron en el segundo tiempo. La locura se desató en sus aficionados.
El pitazo final y Cabo Verde se convierte en selección mundialista por primera vez en su historia.
La hazaña de Cabo Verde: superaron claramente a Camerún, una selección que ha ido a ocho Mundiales, incluyendo siete de los últimos nueve.
Cabo Verde tiene alrededor de apenas 525.000 habitantes.
De esta manera, Cabo Verde se convierte en el segundo país con menor población en disputar una Copa del Mundo. El anterior fue la Selección de Islandia, que hizo lo propio en Rusia 2018, en donde consiguió un histórico empate en su debut ante la Selección Argentina.
A principios de este siglo, la Federación de Fútbol se encargó de rastrear jugadores que no nacieron en el país, pero que tienen su ascendencia. Su selección no tenía futbolistas profesionales.
El Gobierno decretó medio día festivo para ver el partido y celebraron el pase al Mundial 2026.
Su máximo logro deportivo hasta ahora había sido la primera medalla olímpica de su historia: el bronce que consiguió el boxeador Daniel Varela de Pina en París 2024.
Cabo Verde es un archipiélago de África. Se independizó de Portugal en 1975.
El entrenador actual de la selección de fútbol de Cabo Verde es Pedro Leitão Brito, también conocido como Bubista.
Un dólar costaban las entradas para ver a Cabo Verde. Dentro de esta decisión, lo más llamativo fueron los puntos de venta. Los hinchas que iban a ver el partido no tendrían que comprar las entradas en el estadio, sino que deberán acercarse a tres estaciones de servicio y una panadería, ya que se encuentran en zonas aledañas a la cancha.