Vuelven a un Mundial tras diez años ausentes: ¿qué dirá Donald Trump?

El regreso de Argelia al máximo escenario del futbol mundial representa una recompensa al trabajo del técnico Vladimir Petkovic, quien tomó el mando del equipo con la misión de devolverle protagonismo internacional. Bajo su dirección, el conjunto africano mostró un estilo ofensivo y ordenado, con figuras consolidadas como Mahrez y jóvenes talentos que prometen ser clave en el futuro.