Vuelven a un Mundial tras diez años ausentes: ¿qué dirá Donald Trump?

Este jueves 9 de octubre del 2025 una nueva selección ha conseguido el boleto al Mundial 2026.
Una nueva selección está de regreso y la veremos en la Copa del Mundo del 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México respectivamente.
La Selección Nacional de Argelia es la que oficialmente ha logrado este jueves el boleto directo al Mundial del 2026.
La selección de Argelia cuenta como máximo referente al zurdo Ryhad Mahrez, quien juega en Arabia Saudita y anteriormente militó por varios años en Manchester City.
La Selección Nacional de Argelia es la número 20 en sellar su pase al Mundial 2026.
Argelia tenía que ganar este jueves y lo hizo: Golearon de visita 0-3 a la débil Somalia y con ello lograron el pase a la Copa del Mundo del 2026.
Argelia llegaba como favorita, con más historia internacional, jugadores experimentados, y con la urgencia de asegurar puntos para mantenerse bien posicionado. Somalia, por su parte, era la claramente más débil, tanto en ranking como en resultados recientes
Argelia dominó desde los primeros minutos, aprovechando la superioridad técnica y experiencia del equipo. El gol en contra de Somalia al minuto 2 le dio una inyección de confianza al equipo argelino
Mohamed El Amine Amoura fue la figura al marcar un doblete en el 3-0 de Argelia ante Somalia que les dio el pase al Mundial 2026.
Argelia disputará en el 2026 su quinta Copa del Mundo de su historia.
Argelia está de regreso a una justa mundialista ya que su última participación fue en Brasil 2014.
El regreso de Argelia al máximo escenario del futbol mundial representa una recompensa al trabajo del técnico Vladimir Petkovic, quien tomó el mando del equipo con la misión de devolverle protagonismo internacional. Bajo su dirección, el conjunto africano mostró un estilo ofensivo y ordenado, con figuras consolidadas como Mahrez y jóvenes talentos que prometen ser clave en el futuro.
Con una fecha por disputarse, Argelia confirmó su participación en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá en 2026, luego de acumular 22 puntos. Con ello, se suman a Marruecos, Túnez y Egipto como las Selecciones clasificadas a la justa.
La afición de Argelia celebra a lo grande el hecho de que su selección vuelve a una Copa del Mundo.
¿Qué dirá Donald Trump de la clasificación argelina? Recordemos que Argelia apoya fuertemente la causa palestina y rechaza la normalización con Israel, mientras que EE. UU. es el principal aliado de Israel. Esto genera diferencias en foros internacionales.
Argelia tiene vínculos militares y económicos muy cercanos con Rusia y cada vez más cooperación con China.