Mundial 2026: Las seis selecciones que han sido eliminadas; adiós al sueño de ser mundialistas

Nuevas selecciones lamentablemenente se han quedado sin posibilidades estar en el Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, Canadá y México.
Es importante resaltar que el Mundial 2026 contará con un total de 48 selecciones nacionales, en lugar de las 32 que participaron en las ediciones anteriores.
Es importante resaltar que Guam de Asia se convirtió en la primera selección en quedarse sin opciones de ir al Mundial 2026.
Guinea-Bisáu: Selección africana que se quedó oficialmente sin opciones de cupo directo y repechaje para ir al Mundial 2026.
Guinea-Bisáu perdió 0-1 ante una Etiopía que llegaba ya eliminada y con ello oficialmente se quedaron sin opciones de estar en la Copa del Mundo del 2026.
Selección de Angola: Una de las grandes decepciones en las eliminatorias africanas y se consumó el fracaso tras quedarse sin opciones de estar en el Mundial 2026.
Angola increíblemente empató 2-2 ante la débil Eswatini en un partido que necesitaban ganar para llegar con opciones para la última jornada de las eliminatorias.
La selección de Angola fue mundialista en Alemania 2006, llegando a complicar a selecciones como Portugal y Angola.
Sierra Leona: Otra selección que oficialmente se quedó sin poder clasificar al Mundial 2026.
Sierra Leona fue eliminada jugando como local al perder 0-1 ante Burkina Faso.
Selección de Malí: Se esperaba más de ellos y para su mala fortuna le dicen adiós a la opción de ser mundialistas.
Mali hizo su tarea y venció 2-0 a Chad, pero Madagascar derrotó a Comoras y adiós al sueño de estar en el Mundial 2026.
Selección de Tanzania: Se quedó sin opciones matemáticas de estar en la Copa del Mundo del 2026.
La selección de Tanzania perdió como local 0-1 ante Zambia y adiós a la opción de estar en la justa mundialista del 2026.
A estas alturas ya son un total de 92 selecciones que se quedaron sin posibilidades de estar en el Mundial 2026 y se irán sumando más.