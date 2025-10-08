  1. Inicio
Mundial 2026: Las seis selecciones que han sido eliminadas; adiós al sueño de ser mundialistas

Un minuto de silencio para estas escuadras que se unen al grupo de selecciones que no estarán en la Copa del Mundo a realizarse en EUA, Canadá y México.

  • 08 de octubre de 2025 a las 20:25 -
  • German Alvarado
1 de 15

Nuevas selecciones lamentablemenente se han quedado sin posibilidades estar en el Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, Canadá y México.
2 de 15

Es importante resaltar que el Mundial 2026 contará con un total de 48 selecciones nacionales, en lugar de las 32 que participaron en las ediciones anteriores.

3 de 15

Es importante resaltar que Guam de Asia se convirtió en la primera selección en quedarse sin opciones de ir al Mundial 2026.
4 de 15

Guinea-Bisáu: Selección africana que se quedó oficialmente sin opciones de cupo directo y repechaje para ir al Mundial 2026.

5 de 15

Guinea-Bisáu perdió 0-1 ante una Etiopía que llegaba ya eliminada y con ello oficialmente se quedaron sin opciones de estar en la Copa del Mundo del 2026.
6 de 15

Selección de Angola: Una de las grandes decepciones en las eliminatorias africanas y se consumó el fracaso tras quedarse sin opciones de estar en el Mundial 2026.
7 de 15

Angola increíblemente empató 2-2 ante la débil Eswatini en un partido que necesitaban ganar para llegar con opciones para la última jornada de las eliminatorias.
8 de 15

La selección de Angola fue mundialista en Alemania 2006, llegando a complicar a selecciones como Portugal y Angola.

9 de 15

Sierra Leona: Otra selección que oficialmente se quedó sin poder clasificar al Mundial 2026.
10 de 15

Sierra Leona fue eliminada jugando como local al perder 0-1 ante Burkina Faso.

11 de 15

Selección de Malí: Se esperaba más de ellos y para su mala fortuna le dicen adiós a la opción de ser mundialistas.

12 de 15

Mali hizo su tarea y venció 2-0 a Chad, pero Madagascar derrotó a Comoras y adiós al sueño de estar en el Mundial 2026.
13 de 15

Selección de Tanzania: Se quedó sin opciones matemáticas de estar en la Copa del Mundo del 2026.
14 de 15

La selección de Tanzania perdió como local 0-1 ante Zambia y adiós a la opción de estar en la justa mundialista del 2026.
15 de 15

A estas alturas ya son un total de 92 selecciones que se quedaron sin posibilidades de estar en el Mundial 2026 y se irán sumando más.

