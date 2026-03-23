Mundial 2026: el apellido Maldini podría hacer historia si selección de Italia clasifica

El apellido Maldini podría escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol durante la Copa del Mundo de 2026, siempre y cuando Selección de Italia logre su clasificación. Aquí te explicamos por qué esta emblemática familia está cerca de alcanzar un hito sin precedentes en el balompié mundial.
El linaje Maldini está profundamente arraigado en la historia del fútbol tanto en Europa como a nivel global, con un peso especial en Italia y en el histórico club AC Milan. A lo largo de distintas generaciones, esta familia ha dejado una huella imborrable gracias a sus logros extraordinarios y a un legado que trasciende el tiempo.
Todo comenzó con Cesare Maldini, el patriarca de esta dinastía, quien destacó en las décadas de los 50 y 60 como sólido defensor central y capitán del Milan. Además, tuvo un papel importante como entrenador de la selección italiana, sentando las bases de lo que se convertiría en una de las familias más influyentes y respetadas en la historia del fútbol europeo.
Su hijo, Paolo Maldini, elevó aún más el legado familiar. Paolo es considerado uno de los mejores defensores de todos los tiempos, habiendo jugado 902 partidos oficiales en toda su carrera, todos con el Milan, desde que debutó con apenas 16 años hasta su retiro tras 25 temporadas. Su fidelidad total al club y su palmarés —incluyendo cinco Champions League y siete títulos de Serie A— lo convirtieron en una auténtica leyenda viviente del fútbol mundial.
La historia de los Maldini no es solo cuestión de talento individual. Es una verdadera saga familiar: abuelo, padre y ahora tercera generación han jugado al máximo nivel, algo casi sin precedentes en Italia y en Europa.
En 2024, Daniel Maldini, hijo de Paolo y nieto de Cesare, escribió su propio capítulo histórico al debutar con la selección italiana absoluta en un partido de la Liga de Naciones, convirtiéndose en la tercera generación de Maldini en vestir la camiseta de la selección italiana.
Ese debut no fue un simple dato estadístico: simbolizó la continuidad de un apellido consagrado que, por primera vez en la historia del fútbol italiano, suma tres generaciones que han representado a la Azzurra en competencias oficiales.
Ahora, en 2026, Daniel Maldini sigue evolucionando como futbolista profesional. Ha sido fichado por la Lazio en calidad de préstamo desde Atalanta Bergamasca Calcio, en una operación que incluye opción de compra. Este paso importante en su carrera podría convertirse en un punto de inflexión si logra consolidarse allí y destacar en una de las ligas más competitivas del mundo.
La posibilidad de que Daniel se establezca como una figura regular en la Serie A y eventualmente en la selección italiana durante eventos importantes de 2026 (como posibles torneos internacionales o incluso el Mundial 2026) podría hacer que el apellido Maldini no solo permanezca en la historia, sino que vuelva a reescribirla.
Más allá de Daniel, el apellido Maldini sigue siendo sinónimo de prestigio, valores y tradición futbolística. Paolo Maldini, tras su carrera como jugador, ha seguido ligado al fútbol desde cargos directivos y de liderazgo, incluso regresando recientemente al Milan como director para encabezar proyectos de desarrollo y estrategia deportiva.
Ese regreso de Paolo al Milan como figura directiva es significativo: demuestra que el vínculo entre Maldini y el club no termina con los títulos ganados, sino que persiste en un rol influyente que puede moldear el futuro de uno de los equipos más importantes del mundo.
En el caso de los Maldini, la narrativa es poderosa: desde Cesare en los años 50, pasando por el estrellato de Paolo durante décadas, hasta un tercero en la línea —Daniel— que ahora lucha por consolidar su propio legado.
Si Daniel logra destacarse en Lazio, mantenerse en la selección italiana y quizá participar en torneos importantes este año o en próximos meses, estaríamos ante un fenómeno que valida cómo un apellido puede simbolizar tradición, excelencia y continuidad en el deporte moderno.
Por ello, en el Mundial 2026 el apellido Maldini podría hacer historia nuevamente: no solo por un nuevo éxito individual de Daniel, sino porque representaría la confirmación de que, en pleno fútbol contemporáneo, una familia aún puede dejar una huella imborrable en diferentes generaciones, uniendo pasado, presente y futuro bajo una misma camiseta.
Cabe recordar que Italia debe jugar la repesca para buscar un boleto a la Copa del Mundo y se encuentran en la Ruta A del repechaje europeo, junto a Gales, Bosnia y Herzegovina e Irlanda del Norte. El sistema establece dos semifinales y una final dentro de cada ruta. La semifinal está programada para el jueves 26 de marzo de 2026.