Mundial 2026: el apellido Maldini podría hacer historia si selección de Italia clasifica

Todo comenzó con Cesare Maldini, el patriarca de esta dinastía, quien destacó en las décadas de los 50 y 60 como sólido defensor central y capitán del Milan. Además, tuvo un papel importante como entrenador de la selección italiana, sentando las bases de lo que se convertiría en una de las familias más influyentes y respetadas en la historia del fútbol europeo.