Tragedia: Muere futbolista hondureño en pleno partido

Consternación en las redes sociales tras muerte de futbolista hondureño.
Jugador del New Orleans FC falleció tras desplomarse en pleno partido en La Ceiba. Esto es lo que sabe sobre el lamentable hecho que sacudió a todos los que asistieron al Campo Atlántida.
La ciudad de La Ceiba, Atlántida, vivió una jornada marcada por la tragedia el pasado domingo 31 de agosto, luego de que Fredy Dolmo, integrante del equipo de veteranos New Orleans FC, perdiera la vida mientras disputaba un encuentro en el Campo Atlántida.
De acuerdo con versiones de testigos, el jugador comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho en medio del partido.
Segundos después, cayó al suelo de forma repentina, generando escenas de angustia y desesperación entre compañeros y espectadores, quienes corrieron para auxiliarlo.
Los futbolistas y asistentes solicitaron de inmediato ayuda al Cuerpo de Bomberos, que acudió al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de trasladarlo a un centro médico.
En medio de los esfuerzos por salvarlo, se escuchaban voces de aliento: “Fredy, abrí los ojos, hermano”, repetían quienes intentaban mantenerlo con vida.
Pese a la rápida intervención, Dolmo fue llevado al Hospital Vicente D’Antoni, donde los médicos confirmaron su fallecimiento, aparentemente a causa de un infarto fulminante.
La noticia impactó profundamente a la comunidad deportiva de La Ceiba y a todos los que conocieron al jugador.
Nola Master lamentó su partida y lo recordó como un hombre entregado al fútbol y con gran espíritu de compañerismo.
Fredy se encontraba felizmente casado.
Vecinos y testigos señalaron lo impactante de la escena y subrayaron la urgencia de contar con atención médica especializada en actividades deportivas.