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Rubia enamora en Motagua-Real España, fiesta azul en el Nacional e 'infiltrados'

Las chicas que cautivaron en el Motagua-Real España, rubia enamora en las graderías, esposa de directivo presente y la fiesta azul en el Nacional.

Rubia enamora en Motagua-Real España, fiesta azul en el Nacional e 'infiltrados'
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Así se vivió la previa del juego entre el Motagua y Real España por la jornada 14 del Clausura 2026.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / Aníbal Vasquez
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La afición azul llevando el ambiente al Estadio Nacional previo al clásico.
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Un colorido ambiente, banderas y cánticos, fueron los protagonistas en el arribo de la Barra del Ciclón Azul para este partido.
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Los hinchas del Motagua llegaron con el mejor de los ánimos en la previa del partido ante Real España.
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Las chicas también robaron cámara y así fue captada esta aficionada del Motagua antes del inicio del clásico.
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Las aficionadas del Motagua no se perdieron el duelo ante Real España y la lucha por el liderato.
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La Fiesta Azul en Tegucigalpa. La barra del Motagua hizo su show en los alrededores del Estadio Nacional.
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Motagua llegó a este duelo invicto en el Clausura 2026 y como líder con 25 puntos.
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Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, causó furor entre los aficionados de Motagua en las afueras del estadio.
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Los pequeños aficionados tampoco faltaron al clásico y ellos llegaron con esta linda aficionada del Ciclón.
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Esta hermosa aficionada y su bebé enamoraron en la previa del partido. Ambas fueron captadas por la LENTE DE LA PRENSA.
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Por que las rivalidades solo son en la cancha. Las hinchas de Real España y Motagua que fueron captadas antes de ingresar al Estadio Nacional.
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Las lindas aficionadas del Motagua que fueron captadas por las cámaras de LA PRENSA.
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Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre (director deportivo de Motagua), y su familia apoyando al Ciclón en el clásico.
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¡Qué ojazos! La bella rubia y su hermosa acompañante que enamoraron en las graderías del Estadio Nacional.
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Los 'infiltrados' en el clásico. Los aficionados del Real España tampoco se perdieron la fiesta en el Nacional.
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Las hermosas edecanes de los patrocinadores que engalanaron en el recinto capitalino. Ella fue otra de las rubias que tambié robó miradas.
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Ellas son otras de las lindas chicas que engalanaron en la previa del clásico ante el Real España.
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