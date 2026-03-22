Rubia enamora en Motagua-Real España, fiesta azul en el Nacional e 'infiltrados'

Así se vivió la previa del juego entre el Motagua y Real España por la jornada 14 del Clausura 2026.
La afición azul llevando el ambiente al Estadio Nacional previo al clásico.
Un colorido ambiente, banderas y cánticos, fueron los protagonistas en el arribo de la Barra del Ciclón Azul para este partido.
Los hinchas del Motagua llegaron con el mejor de los ánimos en la previa del partido ante Real España.
Las chicas también robaron cámara y así fue captada esta aficionada del Motagua antes del inicio del clásico.
Las aficionadas del Motagua no se perdieron el duelo ante Real España y la lucha por el liderato.
La Fiesta Azul en Tegucigalpa. La barra del Motagua hizo su show en los alrededores del Estadio Nacional.
Motagua llegó a este duelo invicto en el Clausura 2026 y como líder con 25 puntos.
Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, causó furor entre los aficionados de Motagua en las afueras del estadio.
Los pequeños aficionados tampoco faltaron al clásico y ellos llegaron con esta linda aficionada del Ciclón.
Esta hermosa aficionada y su bebé enamoraron en la previa del partido. Ambas fueron captadas por la LENTE DE LA PRENSA.
Por que las rivalidades solo son en la cancha. Las hinchas de Real España y Motagua que fueron captadas antes de ingresar al Estadio Nacional.
Las lindas aficionadas del Motagua que fueron captadas por las cámaras de LA PRENSA.
Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre (director deportivo de Motagua), y su familia apoyando al Ciclón en el clásico.
¡Qué ojazos! La bella rubia y su hermosa acompañante que enamoraron en las graderías del Estadio Nacional.
Los 'infiltrados' en el clásico. Los aficionados del Real España tampoco se perdieron la fiesta en el Nacional.
Las hermosas edecanes de los patrocinadores que engalanaron en el recinto capitalino. Ella fue otra de las rubias que tambié robó miradas.
Ellas son otras de las lindas chicas que engalanaron en la previa del clásico ante el Real España.