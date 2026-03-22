  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Fátima Bosch manda mensaje a las niñas que sueñan con seguir sus pasos y es malinterpretado

La joven mexicana explicó que no quiso espantar a las soñadoras de Miss Universo, sino más bien incentivarlas a ser fuertes y a prepararse para este camino.

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 17:26 -
  • La Prensa
Fátima Bosch manda mensaje a las niñas que sueñan con seguir sus pasos y es malinterpretado
1 de 10

Fátima Bosch lleva ya casi cuatro meses con la corona de Miss Universo y no ha sido fácil, sobre todo porque ha tenido que enfrentar cuestionamientos por su triunfo.
Fátima Bosch manda mensaje a las niñas que sueñan con seguir sus pasos y es malinterpretado
2 de 10

La corona de Bosch estuvo marcada primero de manera positiva por su enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil pero también tuvo un lado negativo cuando algunos de los jurados del certamen denunciaron presiones para cambiar u orientar su voto.
Fátima Bosch manda mensaje a las niñas que sueñan con seguir sus pasos y es malinterpretado
3 de 10

A este ambiente ahora se suma una desafortunada declaración que, dice Fátima, se ha sacado de contexto y por tanto publicó varios videos para explicarlo.
Fátima Bosch manda mensaje a las niñas que sueñan con seguir sus pasos y es malinterpretado
4 de 10

“Cuando ayer en un foro se me pidió que incentivara a las niñas y las invitara a participar en certámenes de belleza, la respuesta alarmó a muchos porque fue; yo no recomendaría a nadie a participar en certámenes de belleza".

Fátima Bosch manda mensaje a las niñas que sueñan con seguir sus pasos y es malinterpretado
5 de 10

Fátima Bosch efectivamente lo dijo durante un evento de su gira por Centroamérica y de inmediato tuvo que hacer un control de crisis ante el temor de que fuera malinterpretado.
Fátima Bosch manda mensaje a las niñas que sueñan con seguir sus pasos y es malinterpretado
6 de 10

“Mi intención jamás fue desvalorizar este camino. Resalto que es una experiencia que requiere preparación, temple, inteligencia emocional y un propósito profundo.

Fátima Bosch manda mensaje a las niñas que sueñan con seguir sus pasos y es malinterpretado
7 de 10

Sin referirse concretamente a su declaración, la Miss Universo mexicana derivó su explicación hacia otros tópicos. “De igual manera, la mujer que entras a estos certámenes debe enfrentar el título con entereza y compromiso. Si algo quiero enfatizar es que no es un camino fácil pero cuando tienes un propósito y un para que el camino sin duda se vuelve trasnformador
Fátima Bosch manda mensaje a las niñas que sueñan con seguir sus pasos y es malinterpretado
8 de 10

Al final de su mensaje, reivindicó el certamen de Miss Universo y aunque no dijo que recomendaba a las niñas entrar a ese certamen, sí lo llamó “la mejor plataforma para cumplir estos objetivos”.
Fátima Bosch manda mensaje a las niñas que sueñan con seguir sus pasos y es malinterpretado
9 de 10

Originaria de Teapa, Tabasco, se convirtió en la cuarta mexicana en ganar este certamen internacional el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia.
Fátima Bosch manda mensaje a las niñas que sueñan con seguir sus pasos y es malinterpretado
10 de 10

A pesar de los conflictos internos de la organización y la renuncia de algunos jueces antes de la final, Fátima Bosch se impuso ante 120 candidatas.
Cargar más fotos