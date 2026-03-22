Fátima Bosch manda mensaje a las niñas que sueñan con seguir sus pasos y es malinterpretado

Sin referirse concretamente a su declaración, la Miss Universo mexicana derivó su explicación hacia otros tópicos. “De igual manera, la mujer que entras a estos certámenes debe enfrentar el título con entereza y compromiso. Si algo quiero enfatizar es que no es un camino fácil pero cuando tienes un propósito y un para que el camino sin duda se vuelve trasnformador