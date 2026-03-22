Amanda Peet, actriz de "A Lot like Love", tiene cáncer de seno

La actriz estadounidense Amanda Peet reveló que el otoño pasado recibió un diagnóstico de cáncer de mama en medio de un momento ya de por sí difícil.
“Durante muchos años, me han dicho que tengo los senos ‘densos’ y ‘con mucho volumen’, no como un cumplido, sino como una advertencia de que requieren un seguimiento especial”, escribió la estrella de “Your Friends and Neighbors” en un ensayo publicado el sábado en The New Yorker.
Añadió: “Me hacía revisiones con un cirujano de mama cada seis meses. El viernes anterior al Día del Trabajo, fui a lo que pensé que sería una ecografía de rutina”. Después de que a un médico “no le gustara el aspecto de algo” en una ecografía, le hicieron una biopsia.
“Tras el procedimiento, me dijo que llevaría la muestra al hospital Cedars-Sinai y la entregaría personalmente al departamento de Patología. Fue entonces cuando lo supe”, explicó, y señaló que le comunicaron los resultados al día siguiente.
“El tumor parecía pequeño, pero necesitaría una resonancia magnética después del fin de semana festivo para determinar la extensión de la enfermedad”, continuó Peet.
Para complicar aún más las cosas, sus padres, divorciados desde hacía mucho tiempo, estaban en cuidados paliativos en costas opuestas, escribió. “El tratamiento de mi madre había comenzado en junio, pero el de mi padre llevaba solo una semana, así que no esperábamos que falleciera primero”, continuó, refiriéndose a su hermana.
“Volé a Nueva York. No llegué a tiempo antes de que mi padre diera su último suspiro, pero pude ver su cuerpo antes de que lo sacaran de su apartamento”.
Peet, quien se casó con David Benioff en 2006 y desde entonces ha tenido tres hijos con él, se enteró de que su diagnóstico de cáncer de mama en etapa I era positivo para receptores hormonales y negativo para HER2 al regresar a Los Ángeles.
Comentó que se sentía “más feliz que antes del diagnóstico, cuando era una persona normal que no tenía cáncer”. “Pero después de unos diez minutos, recordé que aún necesitaba la resonancia magnética y volví a sentir el mismo terror de siempre”, explicó.
Su médico le dijo entonces que “el radiólogo revisaría mis ganglios linfáticos, así como el lado izquierdo por si acaso, y me llamaría con los resultados en una semana. Empecé a darme cuenta de que los diagnósticos de cáncer llegan poco a poco”. Se le detectó otra masa benigna en el pecho, y el tratamiento consistiría en una lumpectomía y radioterapia.
La actriz de “Saving Silverman” relató entonces sus últimos y emotivos momentos con su madre, que falleció en enero. “La morfina tardaba muchísimo en hacer efecto, y ella miraba al techo y sollozaba, así que me subí a su cama de hospital alquilada para poder verla”, escribió. “Nos miramos a los ojos y ella se quedó en silencio, y luego nos quedamos mirándonos fijamente durante lo que parecieron varios minutos”.
Tras las íntimas revelaciones, su amiga Sarah Paulson elogió efusivamente el ensayo en una publicación en redes sociales el sábado. “Mi mejor amiga, Amanda Peet —lo más raro del mundo es decir su nombre completo en voz alta, porque yo la llamo Bird—, pero ese es el nombre que le pusieron sus padres”, escribió Paulson junto a una foto del artículo de la revista.
“Me parece apropiado usarlo aquí, ya que ha escrito un ensayo profundamente hermoso sobre la pérdida de sus padres, mientras lidiaba con un diagnóstico de cáncer de mama”. La actriz de “American Horror Story” continuó diciendo que estaba “gritando de alegría”.“Mi amiga es ensayista de @newyorkermag. ¿No es genial? Bird, te quiero muchísimo”, concluyó la publicación.