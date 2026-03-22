Amanda Peet, actriz de "A Lot like Love", tiene cáncer de seno

Su médico le dijo entonces que “el radiólogo revisaría mis ganglios linfáticos, así como el lado izquierdo por si acaso, y me llamaría con los resultados en una semana. Empecé a darme cuenta de que los diagnósticos de cáncer llegan poco a poco”. Se le detectó otra masa benigna en el pecho, y el tratamiento consistiría en una lumpectomía y radioterapia.