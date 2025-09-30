Motagua es víctima de burlas: los crueles memes tras eliminación vs Alajuelense

Los memes tras la dura derrota de Motagua ante Alajuelense en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Motagua cayó 1-2 vs Alajuelense y dejó escapar la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana tras el 2-2 global.
Las burlas no faltaron y en redes estallaron los memes luego de la terrible eliminación de los Azules en la competencia de Concacaf.
Estos fueron algunos de los mejores memes tras la derrota de Motagua vs Alajuelense.
Los crueles memes luego del 1-2 de Alajuelense sobre Motagua.