Mercado: Vinicius pide irse y Real Madrid toma decisión; dos salidas en Barcelona

Entérate sobre los fichajes y rumores que se han dado en las últimas horas en el campo internacional.

  • 28 de agosto de 2025 a las 16:43 -
  • Redacción
Conoce los fichajes y rumores que se han dado en el campo internacional en las últimas horas.

Procedente del PSG, el Villarreal ha fichado al guardameta Arnau Tenas por 2.500.000 €. Firma hasta junio de 2029.

 Foto Villarreal.
OFICIAL: El Celtic ha fichado al extremo belga Michel-Ange Balikwisha por 5.200.000 €. Firma hasta junio del 2030.

 Foto Celtic.
Procedente del Leeds United, el extremo belga Largie Ramazani ha sido anunciado como fichaje del Valencia.

Foto Valencia.
OFICIAL: El mediocentro brasileño Arthur Melo regresa a Gremio tras una etapa en Europa donde pasó por clubes como Barcelona, Juventus y Girona.

Foto Gremio.
OFICIAL: El Espanyol ha fichado al mediocentro Urko González por 4.500.000 € + 20% futura plusvalía. Firma hasta junio de 2030.

 Foto Espanyol.
OFICIAL: El Porto ha fichado al mediocentro dominicano Pablo Rosario por 3.750.000 € + 500.000 € bonus + 15% futura plusvalía. Firma hasta junio del 2029.

 Foto Porto.
OFICIAL: El delantero español Iván Azón es nuevo jugador del Ipswich Town, llega procedente del Como de la Serie A.

 Foto Ipswich Town.
El central argentino Aarón Anselmino es nuevo jugador del Dortmund, llega procedente del Chelsea.

 Foto Dortmund.
OFICIAL: El lateral derecho francés Saël Kumbedi es nuevo jugador del Wolfsburgo, llega procedente del Lyon.

 Foto Wolfsburgo.
El FC Barcelona sigue cerrando carpetas de la 'operación salida'. El cuadro culé anunció el traspaso de Jan Virgili al RCD Mallorca en una operación donde llegan 4 millones de euros a las arcas blaugranas y el club se guarda el 50% de los derechos del futbolista. Además, se asegura una opción de recompra para poder recuperar al extremo si lo considera oportuno en un futuro.

 Foto Mallorca.
CONFIRMADO: El centrocampista Oriol Romeu y el Barça han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato con el club que terminaba en 2026 .

 Foto Instagram.
El Chelsea le ha enviado una oferta de 50 millones de euros al Barcelona por el centrocampista Fermín. Aún no han recibido el “OK” del jugador y la propuesta se considera muy lejos de la valoración del club, que lo tasa en 90 M€.

 Foto Instagram.
OFICIAL: El centrocampista James Balagizi deja al Liverpool y se une a préstamo al Forest Green Rovers de la quinta división de Inglaterra.

CONFIRMADO: Christopher Nkunku deja al Chelsea y ya se encuentra en Italia para unirse al AC Milan.

 Foto Instagram.
El centrocampista francés Kanté podría volver a la Ligue 1 de Francia ya que interesa al Paris FC y Mónaco.

RUMOR: Según informa L'Équipe, el Olympique de Marsella valora seriamente la incorporación de Benjamin Pavard.

 Foto Instagram.
Bombazo. Prensa española informa de que Vinicius ha pedido su salida del Real Madrid, pero el cuadro blanco le ha respondido que lo pondría en el mercado en enero si para entonces no hay acuerdo de renovación.

Se acaba uno de los culebrones de verano. El delantero argentino Alejandro Garnacho deja al Manchester United y firmará con el Chelsea un contrato de 7 años, pagando una cifra cercana de 46 millones de euros.
