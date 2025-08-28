Mercado: Vinicius pide irse y Real Madrid toma decisión; dos salidas en Barcelona

El FC Barcelona sigue cerrando carpetas de la 'operación salida'. El cuadro culé anunció el traspaso de Jan Virgili al RCD Mallorca en una operación donde llegan 4 millones de euros a las arcas blaugranas y el club se guarda el 50% de los derechos del futbolista. Además, se asegura una opción de recompra para poder recuperar al extremo si lo considera oportuno en un futuro.