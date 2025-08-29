Giro inesperado con Donnarumma, Barcelona le rescinde contrato y Xabi toma decisión

Estos son los últimos fichajes, rumores y salidas en el mercado de pases del fútbol internacional.
OFICIAL // El Sevilla anunció este viernes la contratación por una temporada, con opción a otra, del defensa internacional César Azpilicueta, quien llega libre tras su paso en las dos últimas campañas por el Atlético de Madrid.
OFICIAL // El Deportivo Alavés ha fichado a Denis Suárez hasta 2027, después de que el Villarreal CF haya llegado a un acuerdo con el jugador para la rescisión de su contrato que unía a ambas partes hasta el final de esta temporada.
SkySports informa que el AC Milan ha presentado una primera oferta inicial por Akanji, central del Manchester City.
Rúben Amorim sobre el futuro de Mainoo en el Manchester United: "Quiero que Kobbie se quede. Necesita luchar por su puesto, y nosotros lo necesitamos. Así que eso no va a cambiar".
Nkunku ha superado los exámenes médicos y todo indica a que se convertirá en nuevo jugador del AC Milan.
OFICIAL // El extremo internacional español Yeremy Pino ha sido traspasado por el Villarreal al Crystal Palace inglés, según ha informado el club castellonense en un comunicado.
La COPA detalla el Elche busca dar la sorpresa y está en la fase final de negociación para cerrar el fichaje de Hakim Ziyech.
OFICIAL // El Villarreal ha anunciado el fichaje del delantero canadiense Tani Oluwaseyi para las próximas cinco temporadas, tras haber pagado 8 millones de euros como traspaso por el jugador, que militaba en el Minnesota United, equipo de la MLS.
OFICIAL // Fabio Silva fue anunciado como nuevo jugador del Borussia Dortmund. Llega proccedente del Wolverhampton.
OFICIAL // Palmeiras anunció este viernes la contratación del internacional brasileño Andreas Pereira, procedente del Fulham inglés. El centrocampista de 29 años firmó un contrato con el club paulista hasta diciembre de 2028, tras haber desembolsado al Fulham 10 millones de euros, según medios brasileños.
OFICIAL // El Tottenham Hotspur confirmó este viernes el fichaje del atacante neerlandés del RB Leipzig Xavi Simons, por 51 millones de libras (60 millones de euros).
Simons, que era objetivo del Chelsea también, reforzará el ataque de los de Thomas Frank después de que el coreano Heung-min Son se haya marchado a la MLS este verano, James Maddison se perderá gran parte de la temporada por una lesión de rodilla y que el Arsenal les quitara el fichaje de Eberechi Eze en el último momento.
Fabrizio Romano informa que Alejandro Garnacho llegó a Londres tras completarse el acuerdo entre Chelsea y Manchester United por 40 millones más una cláusula del 10% en una futura venta.
OFICIAL // La Roma ha anunciado a Jan Ziolkowski como su nuevo jugador. Llega proveniente del Legia de Varsovia.
Sky Sports adelantó que el Manchester United ha dado el "Si" a la operación para la venta de Antony al Real Betis.
Dusan Vlahovic confirma su futuro con la Juventus: el delantero permanecerá “al 99%” con el club durante esta temporada.
"Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de fútbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera", indicó el club turco en un comunicado publicado en su página web.
OFICIAL // El Fenerbahce de Estambul anunció este viernes la destitución del entrenador portugués José Mourinho, poco después de que el equipo quedara fuera de la Liga de Campeones tras perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa.
El AC Milán se ha interesado en Andreas Christensen del FC Barcelona para reforzar su defensa, sin embargo Hansi Flick no quiere que el jugador deje al equipo.
El lateral Gerard Martín ya figura como inscrito para la primera plantilla del Barcelona en la página oficial de LaLiga, por lo que podrá entrar en la convocatoria del partido del próximo domingo que el equipo azulgrana disputará contra el Rayo Vallecano.
LO CONFIRMA // Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aseguró que Dani Ceballos, quien rechazó el miércoles, tras días de negociación, su marcha al Olympique de Marsella sigue en el Real Madrid: “Hablé el otro día con Dani. Esta situación se ha resuelto de la manera que se queda. No cambia nada lo que pienso de él. Dani se ha quedado aquí, es uno más de la plantilla y contento de que esté aquí” comentó.
Según el medio local 'RMC', el Manchester City estaría pensando aguantar estos meses para fichar al portero italiano, Gianluigi Donnarumma, ya que finaliza contrato en junio del próximo año, lo cual sería un coste cero para los ingleses.
Diario Sport reveló que Fermín López emitirá un comunicado sobre su futuro, sin embargo, dicho anuncio se pospuso y según informa el diario no es descartable que el siguiente paso sea pedir su salida del club con destino al Chelsea.
OFICIAL // El centrocampista Oriol Romeu y el Barcelona han alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato del jugador catalán, que vencía el 30 de junio de 2026, según confirmaron este jueves a EFE fuentes conocedoras de la negociación.