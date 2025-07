Real Madrid con dos fichajes, llega refuerzo al Barcelona y buenas noticias para Luis Palma

Rodrygo Goes ha perdido su sitio en el once del Real Madrid con la llegada de Xabi Alonso y ahora su futuro está más en el aire que nunca. El club merengue no descarta una venta si llega una buena oferta. El precio de salida del delantero brasileño fijado estaría en unos 80 millones de euros, una cifra alta pero no desorbitada teniendo en cuenta el mercado actual y la edad del jugador, que sigue siendo muy joven y con margen de crecimiento.