Tres salidas en Real Madrid, Barcelona se refuerza y Donnarumma tiene equipo

Entérate sobre los fichajes y rumores que se han dado en el campo internacional en las últimas horas.

  • 25 de agosto de 2025 a las 18:12 -
  • German Alvarado
Estos son los fichajes y rumores que se han dado en las últimas horas en el campo internacional.
OFICIAL: Leeds United ha fichado al lateral derecho inglés James Justin por 10.000.000 €. Firma hasta junio de 2029.

 Foto Leeds United.
OFICIAL: El Espanyol ha fichado al central alemán Clemens Riedel por 2.000.000 € + 10% futura venta. Firma hasta junio de 2029.

 Foto Espanyol.
La Fiorentina ha fichado al delantero italiano Roberto Piccoli por 25.000.000 € + 2M€ bonus. Firma hasta junio de 2030.

 Foto Fiorentina.
OFICIAL: El Everton ha fichado al extremo inglés Tyler Dibling por 41.700.000 € + 7M€ bonus + 20% futura venta. Firma hasta junio de 2029.

 Foto Everton.
Senne Lammens: El portero belga interesa al Manchester United. El cancerbero milita en el Amberes de la primera división de Bélgica.

 Foto Instagram.
El delantero ucraniano Artem Dovbyk podría regresar a la Liga española cedido al Villarreal, según informa Sacha Tavolieri. El atacante no entra en los planes de la Roma.
Piero Hincapié pidió salir del Leverkusen y considera muy atractivo el proyecto del Arsenal y está interesado en el traspaso. Las conversaciones iniciales han comenzado por parte de los jugadores y no se espera que los términos personales sean un problema.
El Sevilla está en conversaciones para fichar a Nathan Patterson en un préstamo por una temporada procedente del Everton

 Foto Instagram.
Rodrygo ha dicho a sus agentes que busquen un nuevo club este verano, informa Mario Cortegana. El jugador no quiere seguir en el Real Madrid, City y Arsenal están interesados.
Dani Ceballos deja al Real Madrid y será nuevo jugador del Marsella de la Ligue 1 de Francia. El volante no entra en los planes de Xabi Alonso.
Fabrizio Romano informa de que Lucas Vázquez es nuevo jugador del Bayer Leverkusen tras despedirse del Real Madrid.

 Foto Fabrizio Romano.
Crystal Palace es uno de los varios clubes que han preguntado por un préstamo para Conor Gallagher, informan desde Inglaterra. El centrocampista no seguiría en el Atlético de Madrid.

 Foto Instagram.
Kobbie Mainoo (19 años) está abierto a abandonar el Manchester United este verano luego de no acordar una renovación de su contrato, el jugador quiere irse ya sea como cedido o de forma permanente y varios clubes ya han preguntado por sus condiciones de traspaso.
El Bayern Múnich ha llegado a un acuerdo con Nicolas Jackson. Se están llevando a cabo conversaciones con el Chelsea para llegar a un acuerdo, y el campeón alemán quiere un préstamo.
Memphis Depay ha sido contactado por tres clubes europeos en los últimos días. Podría salir del Corinthians.
El Real Betis y el Manchester United están en conversaciones para cerrar el traspaso de Antony. Todas las partes esperan que se pueda llegar a un acuerdo para que el brasileño regrese a España, indcan desde Inglaterra.
El Manchester City está dispuesto a hacer una oferta de 30 millones al PSG por Gianluigi Donnarumma. Los dos clubes quieren llegar a un acuerdo en los próximos días.
Rasmus Hojlund y el Nápoles han llegado a un acuerdo básico sobre su salario. También se han producido avances en las negociaciones entre los clubes.
Iñaki Peña se va al Elche. El portero jugará la próxima temporada en el Elche en calidad de cedido. Antes de la cesión Iñaki Peña ha ampliado su contrato con el Barcelona hasta 2029. Con el dinero que libera Iñaki Peña, el Barcelona inscribirá (refuerzo) a Szczesny en primer lugar que será ya el portero suplente para el partido del próximo domingo.
