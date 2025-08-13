Real Madrid presentará nuevo fichaje, destino de Donnarumma y Lewandowski rechazó ofertón

Aston Villa, Chelsea, Newcastle y Tottenham han preguntado por la disponibilidad de Rico Lewis. El jugador inglés cuenta con muchos pretendientes pero su principal intención es la de renovar con el Manchester City. El Nottingham Forest también estaría detrás, de hecho, según 'Footmercato', le habría ofrecido una oferta al conjunto de 'citizen' por unos 30 millones de euros. Sin embargo, ha sido rechazada por el equipo de Guardiola.