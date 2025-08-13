Real Madrid presentará nuevo fichaje, destino de Donnarumma y Lewandowski rechazó ofertón

Los principales movimientos del mercado de fichajes de Europa.
El defensa belga Koni De Winter, procedente del Génova, ficha por el AC Milan por 20 millones de euros. El futbolista se compromete con su nuevo equipo cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.
El club francés Olympique de Lyon da la bienvenida a su nuevo centrocampista Adam Karabec, quien llega en calidad de cedido desde el Sparta de Praga con una opción de compra de 3,5 millones de euros. Se convierte en el quinto refuerzo del equipo.
El Sevilla ha presentado a su nuevo portero, el griego Odisseas Vlachodimos, y tercer fichaje para el curso 2025-26, quien llega cedido hasta final de temporada desde el Newcastle.
Aston Villa, Chelsea, Newcastle y Tottenham han preguntado por la disponibilidad de Rico Lewis. El jugador inglés cuenta con muchos pretendientes pero su principal intención es la de renovar con el Manchester City. El Nottingham Forest también estaría detrás, de hecho, según 'Footmercato', le habría ofrecido una oferta al conjunto de 'citizen' por unos 30 millones de euros. Sin embargo, ha sido rechazada por el equipo de Guardiola.
Según Fabrizio, el acuerdo entre el Liverpool y Parma por Giovanni Leoni está cerrado. El traspado rondaría los 35 millones de euros con una cláusula de reventa. El joven de 18 años quería recalar en el conjunto inglés y ya cuenta para los planes de Arne Slot.
El AC Milan ha llegado a un acuerdo con el Young Boys para hacerse con el fichaje del suizo Zachary Athekame como lateral derecho. El acuerdo se ha alcanzado por un paquete total de 10 millones de euros más una cláusula del 10% que pertenecerá al Young Boys en la eventual próxima venta del jugador "rossoneri".
A pesar de las numerosas voces que apuntaban al interés del Atlético de Madrid por el central argentino Cristian Romero, el Tottenham ha puesto punto y final al posible culebrón. El club inglés ha anunciado que el defensor de 27 años se convierte en el capitán del equipo de cara a la temporada 2025/2026.
El Manchester United no cuenta con el inglés Jadon Sancho y le lleva buscando salida durante todo el verano. Sin embargo, aún no han encontrado un destino para él. Ahora, según reporta Sky Sports, el Besiktas se habría unido a la lista de interesados por el futbolista.
El Espanyol ha anunciado la renovación de Roger Hinojo hasta 2030. El canterano perico, una de las perlas y uno de los mejores proyectos de la Dani Jarque, seguirá vinculado al club blanquiazul.
El Bayern Múnich sigue negociando con el Sttutgart para hacerse con el fichaje del delantero alemán Nick Woltemade. El conjunto de Kompany ha mandado una nueva oferta de 60 millones de euros más variables. Una cifra que ha vuelto a rechazar el club propietario quien exige lo mismo que al principio: no venderá a su goleador por menos de 75 millones de euros.
Tras dos campañas en el club francés, Clinton Mata ha renovado con el Lyon para las próximas tres temporadas, hasta 2028. Un acuerdo que llegas tras las buenas actuaciones del defensor en 'les Lions' y que reafirma la continuidad del jugador de 32 años a las órdenes de Fonseca.
Según informa Sky Sports Alemania, el portero brasileño Ederson ha cerrado su acuerdo con el club turco Galatasaray para jugar en la Superliga de este país. Sin embargo, aún queda fijar la cantidad de traspaso definitiva con el Manchester City para poder confirmar su salida definitiva de Inglaterra.
El agente de Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, ha confirmado que el portero italiano está interesado en un traslado a Inglaterra este verano. Se va del PSG y suena para reforzar al Manchester City en reemplazo de Ederson.
Robert Lewandowski recibió una oferta astronómica el pasado verano. Un equipo árabe le ofrecía un contrato por el que le pagaban 100 millones de euros por temporada. Sin embargo, el jugador prefirió quedarse en el Barcelona para luchar por todos los títulos. Así lo ha desvelado Pini Zahavi, representante del futbolista, en una entrevista el medio polaco Fakt.
El Manchester City rechazó la primera oferta del Tottenham por el extremo brasileño Savinho. Desde Inglaterra informan que los Spurs estarían preparando una segunda propuesta que superaría los 50 millones de libras. Un traspaso rentable para el conjunto de Guardiola, dado que los 'citizens' compraron al jugador ex del Girona por 35 millones de libras al Troyes.
La Juventus presiona por sellar la firma de Matt O'Riley como nuevo bianconero, tal y como explica Fabrizio Romano. Los italianos ya saben las condiciones para que se dé el fichaje y piensan en una cesión con opción de compra obligatoria siempre que salga Douglas Luiz.
El Newcastle anunció la llegada de Malick Thiaw tras alcanzar un acuerdo con el Milan por una cifra de 36 millones de euros y cuatro en variables. El defensor alemán firma por cuatro temporadas, hasta 2029.