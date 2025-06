Messi sacude el mercado, fichaje del Barcelona y Real Madrid quiere robarle crack al PSG

Pachuca, equipo que competirá en el Mundial de Clubes, tendría la "intención real" de fichar a Neymar como refuerzo estrella para el torneo, según el diario Marca. Pero el presidente de los 'Tuzos', Armando Martínez, aclaró que no hay posibilidades de negociar con el jugador de 33 años. "No, no hay nada (entre Pachuca y Neymar). No nos acercamos a él ni hemos preguntado nada sobre Neymar. No sé quién divulgó esta información, pero no es cierta", aseguró a ESPN.