Los 15 futbolistas más caros de España: ¿dónde quedó Lamine Yamal?

Transfermarkt actualizó el listado de los jugadores más valiosos del fútbol español. Algunos nombres se mantienen, otros escalan... pero el primer lugar podría dejar a más de uno con la boca abierta.
15. Jules Koundé - El defensor del FC Barcelona, que ha sabido adaptarse con solvencia al rol de lateral, mantiene su cotización en 65 millones de euros. Sigue siendo uno de los zagueros más valiosos de LaLiga.
14. Nico Williams - A sus 23 años, la joya del Athletic Club ha decidido seguir en Bilbao y renovar hasta 2035, rechazando una propuesta del Barcelona. Su valor de mercado alcanza los 70 millones de euros.
13. Dean Huijsen - El defensor español aterrizó esta temporada en el Real Madrid y ha subido 10 millones de euros, por lo que ahora se encuentra tasado en 70 'kilos'.
12. Aurelién Tchouaméni - Mediocampista francés que disputa su tercera campaña con la camiseta del Real Madrid y estable su valor en 75 millones de euros.
11. Trent Alexander-Arnold - No ha tenido el mejor arranque de temporda desde que llegó al Real Madrid debido a una lesión, pero se ha convertido en el lateral más caro de LaLiga con 75 millones de euros.
10. Rodrygo - El brasileño se mantiene entre los 10 jugadores más caros de la competencia. Sin embargo, ha perdido protagonismo y también valor, ya que ahora cuesta 80 millones de euros en relación a los 100 que costaba antes.
9. Pau Cubarsí - El defensor del Barcelona tiene 18 años y es titular para Hansi Flick. Su precio no se mueve en los 80 millones de euros.
8. Raphinha - Actualmente se recupera de una lesión y su valor se queda en los 90 millones de euros. Fue uno de los candidatos para ganar el reciente Balón de Oro.
7. Julián Álvarez - El mejor futbolista del Atlético de Madrid, según el propio técnico Diego Simeone. La 'Araña' establece su precio en 100 millones de euros por ahora.
6. Fede Valverde - Con contrato hasta 2029 y una cláusula que ronda los 1,000 millones de euros, el volante uruguayo del Real Madrid mantiene su valor en 130 'kilos'.
5. Pedri - El canario abre el topo-5 y está valorado en 140 millones de euros. Es el jugador que se encarga de manejar los hilos en Barcelona.
4. Vinicius - El bajonazo del extremo brasileño es notable desde que perdió el Balón de Oro hace un año. De costar los 170 millones de euros cuando ganó la última Champions con Real Madrid, ahora tiene un precio de 150.
3. Jude Bellingham - Afronta su segunda temporada con los blancos y sube su valor en 180 millones de euros. Se encuentra tomando ritmo tras operarse el hombro derecho, por lo que no ha demostrado su calidad en este inicio del torneo.
2. Kylian Mbappé - La estrella del Real Madrid no suma a pesar de quedarse con el Pichichi en el curso pasado y se mantiene en 180 millones de euros. Su valor más alto fue en 2022 y 2023 cuando jugaba para el PSG y llegó a costar 200 'kilos'.
1. Lamine Yamal - A sus 18 años se ha convertido en el futbolista más valioso de la Liga Española. De acuerdo con Transfermarkt, la perla del Barcelona cuesta 200 millones de euros.