Con saco escarchado llega "El Loco de la Selva" al estadio Morazán

Edgardo Pineda, mejor conocido como “El Loco de la Selva”, director técnico del equipo de tiktokers de Honduras, llegó este viernes al Estadio Francisco Morazán causando furor entre los fanáticos.
A pesar de la derrota reciente de Honduras 3-2 frente a El Salvador, "El Loco de la Selva" continúa al frente del equipo, defendiendo a sus jugadores y lanzando videos en redes sociales ante cualquier reclamo o polémica.
Reconocido por su estilo irreverente y cómico, Pineda sorprendió esta vez con un elegante traje negro escarchado.
Con su barba blanca cuidadosamente arreglada y unos lentes oscuros, "El Loco de la Selva" mostró una imagen nunca antes vista.
Arreglado, elegante y listo para la revancha, así llegó "El Loco de la Selva" al estadio Francisco Morazán.
"El Loco de la Selva" reiteró que se va a sentir en el banquillo de Honduras para el partido de este viernes en el estadio Morazán: "Yo sigo siendo el director técnico de los muchachos", indicó.
"El Loco de la Selva" fue el entrenador de la selección de tiktokers de Honduras en el duelo de ida ante El Salvador en donde los muchachos hondureños perdieron 3-2.
Es por eso que él solicitó la ayuda de Ramón Enrique Maradiaga para los entrenamientos y apoyo a la selección hondureña.
La entrada de "El Loco de la Selva" causó emoción y gritos entre el público hondureño.
El duelo entre tiktokers de Honduras y El Salvador estaba programado para arrancar a las 6:00 PM, sin embargo, hubo un cambio de última hora y será a las 7 de la noche en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.