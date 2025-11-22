Liverpool, en llamas: sufre humillante derrota y se hunde en la Premier League

Liverpool no levanta cabeza y va en picada en la Premier League, donde la temporada pasada fue campeón y este nuevo curso está dando pena. ¡Dolorosas imágenes de lo que ocurrió este sábado en Anfield!
El Liverpool sufrió una contundente derrota en casa (0-3), esta vez a manos del Nottingham Forest, que sale del descenso y provoca la sexta derrota en doce jornadas de Premier de los 'reds', dos más de las que sufrió en toda la pasada campaña cuando se proclamó campeón.
El brasileño Murillo, que sostuvo a la defensa del Nottingham Forest, aprovechó un balón suelto en el área tras un córner para fusilar a su compatriota Allison, que volvía tras perderse los últimos ocho encuentros por lesión.
La euforia se apoderó de los jugadores del Nottingham Forest tras empezar ganando el partido en el feudo del Liverpool que sigue dando pena a su afición esta campaña.
Apenas cuando transcurrían 39 segundos de la segunda parte, Neco Williams realizó una gran jugada individual por banda izquierda y puso un pase de la muerte que Nicolo Savona remató a la red para el 0-2 en el marcador.
Los jugadores del Nottingham Forest corriendo a celebrar el segundo gol del partido contra el Liverpool. Tuvieron una noche de ensueño.
La felicidad de los jugadores del Nottingham Forest tras el 0-2 contra el Liverpool en el mítico Anfield.
Arne Slot, entrenador del Liverpool, no podía creer lo que estaba viviendo en Anfield. Su cara lo dice todo.
El técnico neerlandés Arne Slot movió el banquillo dando a entrada a Hugo Ekitike, Federico Chiesa y Rio Ngumoha, el joven de 17 años, pero no tuvieron repercusión en el encuentro.
A diez minutos para el final, Morgan Gibbs-White puso la sentencia al recoger un rechace tras una parada de Alisson para rematar la goleada 0-3 del Nottingham Forest sobre el Liverpool.
El Nottingham Forest, replegado atrás, se encontró muy cómodo durante los noventa minutos y en ningún momento vio peligrar la ventaja. Así celebraron el 0-3 contra el Liverpool.
El portero brasileño Alisson Becker no pudo evitar la nueva derrota del Liverpool que agrava su crisis en la Premier League.
El Liverpool no reaccionó en el segundo tiempo y salvo un nuevo tiro de Mohamed Salah, no concretaron ninguna ocasión.
A Arne Slot se le agota la paciencia. Su image en el banquillo es de un entrenador que no encuentra el camino y no tiene respuestas. La crisis sigue aumentando y el equipo en llamas.
El Liverpool necesita una buena sacudida para recuperar el nivel de la pasada campaña. Alexander Isak estuvo desaparecido otra vez, y Florian Wirtz se quedó en el banquillo nuevamente. Se augura un invierno frío en Anfield.
Alexander Isak no está rindiendo como todos esperaban en el Liverpool y ya no tiene más excusas. El sueco es el fichaje más caro en la historia del fútbol británico, los reds pagaron 150 millones de euros, batiendo el récord de traspasos de la Premier League.
Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, con rostro triste y decepcionado por la nueva derrota del Liverpool.
Los ‘Reds” llegaron a seis derrotas en la temporada de la Premier League. Algo que tiene muy molestos a los aficionados del Liverpool.
El Liverpool, que a pesar de dominar la posesión, no fue capaz de poner en peligro la meta de Matz Sels, que no tuvo que aparecer. Mohamed Salah no tuvo su mejor noche y se fue en blanco.
Con la derrota, los de Arne Slot se colocan en undécima posición, mientras que el Nottingham Forest consigue tres puntos valiosos para salir del descenso.
Los de Arne Slot, que comenzó la temporada con cinco victorias consecutivas, se hunden en la clasificación y se quedan a ocho puntos del Arsenal, que es líder y que tiene un partido menos al jugar el domingo frente al Tottenham Hotspur en el derbi londinense.
A pesar de los 500 millones de inversión en el mercado veraniego con los fichajes de Hugo Ekitike, Alexander Isak y Florian Wirtz, el Liverpool no encuentra un estilo de juego ni un esquema que les haga brillar en el campo.