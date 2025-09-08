Jugador del Real Madrid invierte en la reapertura de una emblemática discoteca

Un jugador del Real Madrid ha decidido dar un paso fuera del terreno de juego y adentrarse en el mundo del entretenimiento nocturno.
Thibaut Courtois, portero del Real Madrid y de la selección belga, se lanza a una nueva aventura empresarial fuera del fútbol.
El deportista forma parte de un grupo de inversores que busca revitalizar la legendaria discoteca Versuz en Hasselt, Bélgica.
Versuz, una de las salas más emblemáticas del país, ha sido durante décadas un punto de encuentro para los amantes de la música electrónica.
Ubicada cerca del municipio de Bree, donde nació Courtois en 1992, la discoteca tiene un valor sentimental para el jugador.
Artistas de renombre como David Guetta, Tiësto y Martin Solveig han pasado por el escenario de Versuz.
La discoteca cerró sus puertas en mayo con la intención de transformarse en un espacio de conciertos y eventos modernos.
El nuevo proyecto busca combinar la herencia de Versuz con una visión innovadora del entretenimiento en vivo.
El aforo total del renovado recinto será de 4.000 personas, gracias a la fusión con el espacio adyacente Area V.
La tecnología jugará un papel clave: sonido, iluminación y comodidad estarán al más alto nivel.
Smolders ya había colaborado con el futbolista en 2021, al organizar su fiesta de boda en Cannes.
Courtois no es ajeno al mundo empresarial: en 2019 invirtió en Artist Amplifier, un centro musical en Hasselt.
Artist Amplifier incluye una escuela de DJ, sello discográfico y agencia de contratación artística.
Con esta nueva inversión, Courtois refuerza su vínculo con la música y la escena cultural de su país.
Versuz renace como un símbolo de modernidad, cultura y emprendimiento, con el sello de un campeón bajo los palos.