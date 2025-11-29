Futbolista hondureño "celebra" indulto a Juan Orlando Hernández

El indulto a Juan Orlando Hernández por parte de Donald Trump ha desatado diversos comentarios en la sociedad hondureña e internacional.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico, ha revivido este viernes sus esperanzas de quedar en libertad tras el sorpresivo anuncio de indulto que hizo el presidente estadounidense, Donald Trump, en la antesala de las elecciones generales en Honduras.
Hernández fue condenado el 26 de junio de 2024, después de ser llevado en extradición a Nueva York el 21 de abril de 2022, tres meses después de dejar el poder en Honduras tras dos períodos consecutivos de gobierno, el segundo de manera fraudulenta porque fue reelegido a pesar de que la Constitución hondureña no lo permite.
El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de conceder un indulto total al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández provocó una oleada de reacciones y entre ellos ha sido los comentarios de un experimentado futbolista hondureño.
El experimentado futbolista hondureño Cristian Josué Altamirano ha causado revuelo en las redes sociales tras dejar sus comentarios acerca del indulto a Juan Orlando Hernández por parte del presidente Donald Trump.
Cristian Josué Altamirano ha dejado peculiares comentarios en su cuenta oficial de Facebook acerca del indulto a Juan Orlando Hernández por parte de Donald Trump, mandatario de los Estados Unidos.
"Los que decían que no iba a volver...Pues les cuento que sí: ¡volverá!", señaló Cristian Altamirano en referencia al indulto de Donald Trump para el expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras.
¿Qué les parece ese regreso?", consultó el jugador hondureño Altamirano respecto al indulto de Donald Trump para Juan Orlando Hernández.
Las palabras del jugador hondureño Cristian Altamirano han sido catalogadas por un sector como de felicidad por el indulto a Juan Orlando Hernández por parte de Donald Trump.
"Hoy sí, tengan la confianza de que en esta Navidad el tamal no saldrá mudo", fue otro comentario de Cristian Altamirano en referencia al indulto de Donald Trump a Juan Orlando Hernández.
El comentario de Cristian Altamirano en sus redes sociales sobre el indulto a Juan Orlando Hernández.
Otro de los comentarios del jugador hondureño Cristian Altamirano sobre el indulto a Juan Orlando Hernández.
El anuncio de Trump, que fue celebrado por la familia y el abogado de Hernández, se da año y medio después de que fuera condenado en una Corte Federal de Nueva York por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante una conspiración para narcotráfico.
Cabe resaltar que Cristian Altamirano cuenta con una amplia carrera como futbolista y en la actualidad forma parte del Juticalpa FC de la Liga Nacional.
Cristian Altamirano ha pasado por diversos clubes hondureños como Olimpia, Real España, Motagua, Platense, Real Sociedad, Vida, entre otros. Además, en su momento formó parte de algunas convocatorias a la selección nacional de Honduras.
Cristian Altamirano formó parte de la Selección Nacional de Honduras que logró salir campeón de la Copa Centroamericana en el 2017.