Impactante relato tras insólita lesión en Champions: “Mi pulgar quedó colgando”

El pasado miércoles 18 de marzo se vivió un momento tenso en la Champions League. En el duelo entre el Liverpool vs Galatasaray uno de los protagonistas sufrió una inusual lesión en pleno partido.
Entrando en la recta final del partido y con el 4-0 a favor del cuadro inglés, Noa Lang terminó protagonizando una terrible escena en Anfield.
El neerlandés se fue a la disputa del balón, mismo que se terminó escapando en la línea final, pero terminó con él impactando en la valla publicitaria.
En la misma línea, el jugador se vio visiblemente afectado, y es que al frenar se detuvo en la valla, lo que le provocó un corte en uno de sus dedos. Al ver lo sucedido se lanzó al terreno de juego ante el abundante sangrado.
Las atenciones médicas no tardaron en llegar y fue trasladado a un centro hospitalario en Londres, donde posteriormente fue operado de urgencia.
Después de lo sucedido en Anfield, parte de la dirigencia del cuadro turco expuso a HT Spor que demandaría lo que pasó con Noa Lang: “Después del partido, presentamos una queja ante los representantes de la UEFA. Ellos llevaron a cabo su investigación y la UEFA evaluará el asunto. Estamos consultando con abogados y presentaremos una demanda de indemnización contra la UEFA”.
Ahora, días después del tenso momento que se vivió en Anfield - partido que terminó con la clasificación del Liverpool -, el jugador rompió el silencio y relató lo que ahora vive.
Noa Lang compartió a Ziggo Sport su nueva realidad tras sufrir el corte en uno de sus dedos y que le hizo vivir un duro momento en pleno partido de Champions League.
“Quería amortiguar el golpe con las vallas publicitarias, pero resultaron ser bastante afiladas. La punta de mi pulgar quedó colgando”, relató el neerlandés al medio local.
Asimismo, el jugador aclaró que no sufrió una amputación total en su dedo: “Mi pulgar sigue intacto. Quizás se pueda coser. El médico cree que el dedo sobrevivirá”.
Noa Lang se encuentra concentrado con la Selección de Países Bajos en esta fecha FIFA para los amistoso ante Noruega y Ecuador. Siguiendo la misma línea, revela por lo que ahora atraviesa.
“Por el momento, no puedo jugar a la PlayStation. Soy diestro, así que esto no es un problema menor cuando voy al baño. También necesito ayuda para ducharme”, expuso ante el medio antes mencionado.
Yener Ince, médico del Galatasaray, también expuso: “Quiero aclarar que no se trata de una amputación completa; sin embargo, la lesión es importante”.
“Por el momento, no parece haber ningún problema, pero el equipo médico del Galatasaray lo está vigilando. Estamos en estrecho contacto con el personal médico de la selección holandesa”, afirmó.
Países Bajos se enfrenta este viernes 27 de marzo a Noruega y el proximo martes 31 a Ecuadro, como parte de los amistosos rumbo al Mundial 2026.