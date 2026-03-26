Impactante relato tras insólita lesión en Champions: “Mi pulgar quedó colgando”

Después de lo sucedido en Anfield, parte de la dirigencia del cuadro turco expuso a HT Spor que demandaría lo que pasó con Noa Lang: “Después del partido, presentamos una queja ante los representantes de la UEFA. Ellos llevaron a cabo su investigación y la UEFA evaluará el asunto. Estamos consultando con abogados y presentaremos una demanda de indemnización contra la UEFA”.