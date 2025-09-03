Así fue la salida de la Selección de Honduras rumbo a Curazao para enfrentar a Haití

Con mucha ilusión y compromiso, la Selección de Honduras emprendió esta tarde su viaje hacia Curazao, donde enfrentará a Haití en su primer duelo eliminatorio rumbo al Mundial.
Los jugadores, cuerpo técnico y delegados partieron desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola
La FIFA determinó que Haití no puede jugar en su territorio debido a la crisis sociopolítica que enfrenta, por lo que el encuentro se disputará en Willemstad, Curazao.
El Estadio Ergilio Hato, sede del compromiso, ya ha sido utilizado por Haití anteriormente en competiciones oficiales como la Liga de Naciones de Concacaf.
La atmósfera fue de concentración absoluta, pero también se notaba la motivación del grupo por comenzar con buen pie este proceso mundialista bajo el mando de Reinaldo Rueda.
Antes del viaje, el combinado hondureño realizó dos entrenamientos intensos a puertas cerradas en una cancha sintética de Tegucigalpa
La llegada del equipo a Curazao está programada para las 7:50 PM (hora local), después de un vuelo directo desde territorio hondureño.
A su llegada, los jugadores descansarán para encarar el jueves con una agenda llena: reconocimiento del campo, entrenamiento ligero, reunión técnica y la conferencia de prensa oficial.
El profesor Reinaldo Rueda será el único representante en la conferencia previa al partido
Este partido será clave para Honduras en el Grupo C, que también incluye a selecciones como Costa Rica y Nicaragua
La selección catracha buscará imponer su experiencia y estilo de juego desde el pitazo inicial, con figuras jóvenes y veteranos comprometidos con la camiseta.
Los jugadores han compartido momentos con los medios.
El encuentro se jugará el viernes a las 6:00 PM (hora de Curazao), y podrá ser visto en Honduras a través de la señal de Tigo Sports.
Tras el partido, la Bicolor tiene previsto regresar a Honduras el sábado, posiblemente al mediodía, con la esperanza de traer los primeros tres puntos en la ruta hacia el Mundial.
A pesar del ambiente de concentración y la seriedad del compromiso, varios jugadores de la Selección de Honduras se dieron un momento para compartir con los aficionados que se acercaron al aeropuerto.
Niños, jóvenes y adultos aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías con sus ídolos, quienes respondieron con amabilidad y una sonrisa en el rostro.
Estos gestos de cercanía fortalecen el espíritu del equipo, que viaja con la energía positiva de un país entero que sueña con ver a Honduras nuevamente en una Copa del Mundo.