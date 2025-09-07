Honduras entrenó pensando en Nicaragua: jugador volvió al Nacional y uno se salvó de ser rapado

La Selección de Honduras realizó su segundo entrenamiento con miras al partido ante Nicaragua en la segunda jornada de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
El partido de Honduras vs Nicaragua es este martes 9 de septiembre a las 8:00 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Los seleccionados catrachos se entrenaron en horas de la noche de este domingo previo al compromiso contra los nicaragüenses
La Bicolor empató 0-0 contra Haití en su debut en la ronda final de las eliminatorias mundialistas.
La Selección de Honduras escondió sus armas y entrenó a puertas cerradas en Tegucigalpa con el objetivo de afinar detalles para el duelo ante Nicaragua.
Andy Nájar regresó a la Bicolor y es una de las piezas claves para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.
Los seleccionados nacionales se olvidaron del juego ante Haití para enfocarse en Nicaragua, equipo que viene de empatar ante Nicaragua.
Edwin Rodríguez espera mostrar su calidad en un terreno que conoce muy bien.
Carlos Pineda regresó al estadio Nacional Chelato Uclés tras su salida de Olimpia al Sporting FC de Costa Rica.
David Ruiz, el nuevo '10' de Honduras, mostró un excelente físico de cara al duelo ante Nicaragua por la jornada dos de la Eliminatoria Mundialista.
Jorge Álvarez arrancó de titular ante Haití, pero no mostró su mejor versión. Ahora quiere sumar minutos ante los pinoleros en la capital.
Alexy Vega apenas disputó un minuto en el cotejo ante Haití, pero podría ser la sorpresa en el segundo round de la Eliminatoria Mundialista.
Alenis Vargas debutó en la Selección Mayor de Honduras y se salvó de ser rapado, siguiendo la tradición para de cortarle el pelo a un debutante. El atacante hondureño fue una de las sorpresas en los convocados de la Bicolor para los partidos de septiembre.
A algunos de los seleccionados le tocó sufrir en el rondo del entrenamiento.
En Tegucigalpa hace un frío suave previo al duelo ante los pinoleros. La Bicolor tiene prohibido perder o empatar.
Una breve lluvia acompañó a los seleccionados hondureños en el entrenamiento en el estadio Nacional Chelato Uclés.