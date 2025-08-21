  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers

La previa del partido de tiktokers de Honduras y El Salvador fue todo un éxito.

Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
1 de 38

Así fue la presentación de los equipos de tiktokers de Honduras y El Salvador previo al partido de este viernes. Locura total por Supremo y compañía y Alejandra Rubio cautiva con sexy look. Hubo pelea entre jugadores del mismo equipo.

 Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
2 de 38

¡Llenazo total! Un día antes del evento tan esperado en el pueblo hondureño: el partido de los tiktokers entre Honduras y El Salvador, y este viernes fue la presentación oficial de ambos equipos.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
3 de 38

El lente de Diario La Prensa capturó esta postal donde se aprecia la gran cantidad de hondureños que asistieron a Diunsa para comenzar a vivir la previa de este encuentro.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
4 de 38

¡Éxito total! Quizás pocos confiaban en este partido de tiktokers, pero queda demostrado de que se vive con mucha pasión y más aún porque tiene sabor a revancha.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
5 de 38

Como mencionaba Supremo, este es un evento para todo el pueblo hondureño. Esta familia no se quiso perder la oportunidad de ver de cerca a sus creadores de contenido favoritos.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
6 de 38

¡Un público a la altura! Los asistentes al evento supieron comportarse a pesar de todo el ambiente que se ha creado en la previa de este encuentro y aprovecharon para fotografiar a los jugadores de El Salvador.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
7 de 38

El furor de los hondureños para ver a la selección de tiktokers de Honduras.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
8 de 38

¡El famoso "Payasito"! Este fue uno de los futbolistas que le hicieron daño a la selección de tiktokers de Honduras en tierras cuscatlecas y quiere repetir la historia este viernes.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
9 de 38

¡Los Killers de El Salvador! "Payasito" y Ricky fueron los encargados de los goles para El Salvador para derrotar a Honduras 3-2 el pasado viernes 7 de agosto.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
10 de 38

Los futbolistas de El Salvador se mostraron confiados en el evento previo a la revancha ante los tiktokers de Honduras.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
11 de 38

Así posaron los cuscatlecos para el lente de Diario La Prensa el evento de la presentación de ambas selecciones.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
12 de 38

¡La temible Moysito! Este tiktoker fue el terror de los hondureños en el juego de ida, nadie podía pasar por esa banda y así posó para el lente de Diario La Prensa.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
13 de 38

Ricky, capitán de la selección de tiktokers de El Salvador, aprovechó para sacarse fotografías con los aficionados hondureños que le dieron una calurosa bienvenida.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
14 de 38

¡Yeik Nazário! Así posó el famoso creador de contenido. Cabe mencionar que anda la cabeza tapada porque se hizo un nuevo look para este partido. ​​​​​​
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
15 de 38

"El Payasito" se puso a bailar punta en su llegada y aprovechó para saludar y sacarse fotografías con el público hondureño que asistió a Diunsa.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
16 de 38

¡Es cosa seria! La Moysito posa para lente de Diario La Prensa y se muestra confiado para este juego de vuelta ante la selección de tiktokers de Honduras que se jugará en el Morazán.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
17 de 38

Katherine Díaz, la hondureña que le robó el corazón al tiktoker salvadoreño, ‘Soy el Ricky’.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
18 de 38

Katherine Díaz, la hondureña que le robó el corazón al tiktoker salvadoreño, ‘Soy el Ricky’.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
19 de 38

¡Casi se van a los golpes! Ricky le agarró y le jaló el pelo a uno de los futbolistas salvadoreños, y el creador de contenido reaccionó molesto. Tuvieron que agarrarlo para evitar que la situación pasara a más.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
20 de 38

¡Llegó el capi de la H! Supremo fue el primero de los futbolistas hondureños en arribar Diunsa para sacarse sus fotografías con los creadores de contenido de El Salvador.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
21 de 38

Durante la sesión de fotos, Supremo sacó a bailar a Ricky para regalar un momento jocoso a los medios y a los aficionados presentes.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
22 de 38

Con esta euforia recibieron a Supremo cuando se acercó a compartir con los hondureños que asistieron al Diunsa para poder vivir con emoción la previa de este partido.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
23 de 38

¡Supremo es de la gente! "El Príncipe de Honduras" compartió con el público y todos se emocionaron al verlo y acercarse para tomarse una foto con ellos.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
24 de 38

¡Será un espectáculo! Así posaron los capitanes de El Salvador (Ricky) y Honduras (Supremo) en el evento de presentación de ambas selecciones.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
25 de 38

¡Llegaron los hondureños, papá! Así posaron los tiktokers catrachos al lente de Diario La Prensa en el evento.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
26 de 38

¡El terror de El Salvador! Brayan La Playa ya se encuentra en Honduras para volver a ser esa muralla en la defensa cinco estrellas y dejar en 0 a los cuscatlecos en el Morazán.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
27 de 38

Así llegó el mejor futbolista de la selección de tiktokers de Honduras al evento de presentación.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
28 de 38

¡Mr JC sigue! Supremo compartió con el cantante hondureño y se reconfirma de que Jc sigue con la selección de tiktokers a pesar de que se filtró de que iba a ser separado.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
29 de 38

¡Los hondureños son sinónimo de fiesta! Lenin García y los futbolistas catrachos vivían un gran ambientazo en los camerinos previo al evento de presentación.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
30 de 38

Shin Fujiyama se reporta listo para la revancha ante El Salvador que se disputará este viernes y así posó al lado de Supremo, capitán de la H.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
31 de 38

El Loco de la Selva tiene un plan y no piensa en otra cosa más que en derrotar a los salvadoreños este viernes y poder vengar aquel 3-2 que sufrieron en tierras cuscatlecas.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
32 de 38

La presentadora hondureña Alejandra Rubio sorprendió al aparecer en la presentación de los equipos y robó muchas miradas con su sexy look.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
33 de 38

Más postales del ambientazo que se vivió en el camerino de la selección de tiktokers de Honduras, ¡una fiesta total y con mucha confianza!
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
34 de 38

La Revancha entre Honduras y El Salvador se jugará este viernes 22 de agosto a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y se podrá ver a través del canal oficial de Supremo en YouTube.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
35 de 38

El equipo de tiktokers de Honduras posando con la afición catracha de fondo. Locura total.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
36 de 38

Supremo causó furor ante las decenas de personas que llegan a Diunsa.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
37 de 38

Shin Fujiyama estará también en el partido y fue ovacionado por los hondureños.
Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers
38 de 38

La More fue uno de los tiktokers que se robó el show en la presentación del equipo hondureño.
Cargar más fotos