Supremo desata locura, novia hondureña de salvadoreño y furor por tiktokers

Así fue la presentación de los equipos de tiktokers de Honduras y El Salvador previo al partido de este viernes. Locura total por Supremo y compañía y Alejandra Rubio cautiva con sexy look. Hubo pelea entre jugadores del mismo equipo.
¡Llenazo total! Un día antes del evento tan esperado en el pueblo hondureño: el partido de los tiktokers entre Honduras y El Salvador, y este viernes fue la presentación oficial de ambos equipos.
El lente de Diario La Prensa capturó esta postal donde se aprecia la gran cantidad de hondureños que asistieron a Diunsa para comenzar a vivir la previa de este encuentro.
¡Éxito total! Quizás pocos confiaban en este partido de tiktokers, pero queda demostrado de que se vive con mucha pasión y más aún porque tiene sabor a revancha.
Como mencionaba Supremo, este es un evento para todo el pueblo hondureño. Esta familia no se quiso perder la oportunidad de ver de cerca a sus creadores de contenido favoritos.
¡Un público a la altura! Los asistentes al evento supieron comportarse a pesar de todo el ambiente que se ha creado en la previa de este encuentro y aprovecharon para fotografiar a los jugadores de El Salvador.
El furor de los hondureños para ver a la selección de tiktokers de Honduras.
¡El famoso "Payasito"! Este fue uno de los futbolistas que le hicieron daño a la selección de tiktokers de Honduras en tierras cuscatlecas y quiere repetir la historia este viernes.
¡Los Killers de El Salvador! "Payasito" y Ricky fueron los encargados de los goles para El Salvador para derrotar a Honduras 3-2 el pasado viernes 7 de agosto.
Los futbolistas de El Salvador se mostraron confiados en el evento previo a la revancha ante los tiktokers de Honduras.
Así posaron los cuscatlecos para el lente de Diario La Prensa el evento de la presentación de ambas selecciones.
¡La temible Moysito! Este tiktoker fue el terror de los hondureños en el juego de ida, nadie podía pasar por esa banda y así posó para el lente de Diario La Prensa.
Ricky, capitán de la selección de tiktokers de El Salvador, aprovechó para sacarse fotografías con los aficionados hondureños que le dieron una calurosa bienvenida.
¡Yeik Nazário! Así posó el famoso creador de contenido. Cabe mencionar que anda la cabeza tapada porque se hizo un nuevo look para este partido.
"El Payasito" se puso a bailar punta en su llegada y aprovechó para saludar y sacarse fotografías con el público hondureño que asistió a Diunsa.
¡Es cosa seria! La Moysito posa para lente de Diario La Prensa y se muestra confiado para este juego de vuelta ante la selección de tiktokers de Honduras que se jugará en el Morazán.
Katherine Díaz, la hondureña que le robó el corazón al tiktoker salvadoreño, ‘Soy el Ricky’.
¡Casi se van a los golpes! Ricky le agarró y le jaló el pelo a uno de los futbolistas salvadoreños, y el creador de contenido reaccionó molesto. Tuvieron que agarrarlo para evitar que la situación pasara a más.
¡Llegó el capi de la H! Supremo fue el primero de los futbolistas hondureños en arribar Diunsa para sacarse sus fotografías con los creadores de contenido de El Salvador.
Durante la sesión de fotos, Supremo sacó a bailar a Ricky para regalar un momento jocoso a los medios y a los aficionados presentes.
Con esta euforia recibieron a Supremo cuando se acercó a compartir con los hondureños que asistieron al Diunsa para poder vivir con emoción la previa de este partido.
¡Supremo es de la gente! "El Príncipe de Honduras" compartió con el público y todos se emocionaron al verlo y acercarse para tomarse una foto con ellos.
¡Será un espectáculo! Así posaron los capitanes de El Salvador (Ricky) y Honduras (Supremo) en el evento de presentación de ambas selecciones.
¡Llegaron los hondureños, papá! Así posaron los tiktokers catrachos al lente de Diario La Prensa en el evento.
¡El terror de El Salvador! Brayan La Playa ya se encuentra en Honduras para volver a ser esa muralla en la defensa cinco estrellas y dejar en 0 a los cuscatlecos en el Morazán.
Así llegó el mejor futbolista de la selección de tiktokers de Honduras al evento de presentación.
¡Mr JC sigue! Supremo compartió con el cantante hondureño y se reconfirma de que Jc sigue con la selección de tiktokers a pesar de que se filtró de que iba a ser separado.
¡Los hondureños son sinónimo de fiesta! Lenin García y los futbolistas catrachos vivían un gran ambientazo en los camerinos previo al evento de presentación.
Shin Fujiyama se reporta listo para la revancha ante El Salvador que se disputará este viernes y así posó al lado de Supremo, capitán de la H.
El Loco de la Selva tiene un plan y no piensa en otra cosa más que en derrotar a los salvadoreños este viernes y poder vengar aquel 3-2 que sufrieron en tierras cuscatlecas.
La presentadora hondureña Alejandra Rubio sorprendió al aparecer en la presentación de los equipos y robó muchas miradas con su sexy look.
Más postales del ambientazo que se vivió en el camerino de la selección de tiktokers de Honduras, ¡una fiesta total y con mucha confianza!
La Revancha entre Honduras y El Salvador se jugará este viernes 22 de agosto a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y se podrá ver a través del canal oficial de Supremo en YouTube.
El equipo de tiktokers de Honduras posando con la afición catracha de fondo. Locura total.
Supremo causó furor ante las decenas de personas que llegan a Diunsa.
Shin Fujiyama estará también en el partido y fue ovacionado por los hondureños.
La More fue uno de los tiktokers que se robó el show en la presentación del equipo hondureño.