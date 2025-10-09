Lindas periodistas de Honduras y Costa Rica: Una se retiró y ella fue conquistada por jugador

El otro duelo: Conoce a las lindas periodistas de Honduras y Costa Rica, selecciones que se enfrentan este jueves por las eliminatorias de Concacaf.
Rosa Alvarado: Periodista deportiva de Honduras de amplia trayectoria en medios de comunicación.
Emma Ramos: La bella periodista de Honduras labora con TDTV y Fox Deportes.
Ana Jurka: Periodista deportiva de Honduras que labora en Estados Unidos.
Erika Williams: Linda periodista deportiva de Honduras.
Georgina Hernández: Periodista deportiva de Honduras que labora en ESPN.
Maite Morán: Joven periodista de Honduras.
Shirle Cálix: Linda periodista deportiva de Honduras.
Cristel Osorio: Linda periodista de Honduras; es pareja sentimental del futbolista Yeison Mejía del Olancho FC.
Isabel Zambrano: Periodista deportiva de Honduras.
Jenny Fernández: Linda periodista deportiva de Honduras; la chica puso una pausa y se retiró de los medios de comunicación.
Gloriana Casasola Calderón: Periodista de amplia trayectoria en Costa Rica, labora para Teletica.
Daryl Ayala: Periodista de Costa Rica .
Natalia Ginnette Álvarez: Linda periodista deportiva de Costa Rica de 37 años de edad.
Natalia Álvarez de Costa Rica labora en ESPN.
Gabriela Jiménez de Costa Rica: Periodista deportiva de amplia trayectoria .
María González: Hermosa periodista de Costa Rica .
Jennifer Segura: Periodista de amplia trayectoria en Costa Rica.
Génesis Castillo: Periodista de amplia trayectoria en Costa Rica.
María Fernanda Chacón: Linda periodista de Costa Rica; ella es hija de Ricardo Chacón, exgerente administrativo del Real España.
Gloria Cassasola: Peridodista de Costa Rica.