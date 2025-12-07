Suly Cálix revela el sexo de su segundo bebé

La reconocida periodista sampedrana Suly Calix, una de las comunicadoras más queridas y seguidas en la zona norte del país, volvió a cautivar a su audiencia con un emotivo anuncio familiar.
Con una trayectoria consolidada en televisión y medios digitales, Suly se ha ganado el cariño del público por su carisma, profesionalismo y cercanía con sus seguidores, quienes han acompañado paso a paso su vida personal, especialmente desde que anunció su segundo embarazo a finales de este año.
Durante los últimos meses, la presentadora ha compartido detalles de esta nueva etapa, mostrando cómo ha vivido su embarazo entre su agenda laboral, su vida familiar y los constantes mensajes de apoyo que recibe de su comunidad digital.
Sus publicaciones sobre esta dulce espera han generado miles de reacciones, especialmente por la participación de su hija mayor, Micaela, quien ha demostrado estar emocionada por convertirse en hermana mayor.
Este fin de semana, Suly Calix volvió a enternecer las redes al revelar el sexo de su segundo bebé, un momento que decidió compartir de una manera íntima y especial.
A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la periodista apareció junto a Micaela, quien la acompañó en la revelación que sus seguidores esperaban con ansias.
"Y se llegó el día... vamos a tener... Estas semanas han sido una locura y, entre tanto corre, corre, se nos pasaron los días sin compartir con ustedes que vamos a ser papás de un hermoso varón."
El anuncio desató una ola de felicitaciones por parte de colegas, amigos y miles de usuarios que celebraron la noticia, resaltando la alegría que transmite la comunicadora y el cariño que el público le tiene desde hace años.
Sin duda, este nuevo capítulo en la vida de Suly Calix ha conmovido a quienes siguen de cerca su trayectoria, consolidándola no solo como una figura influyente en los medios, sino también como una madre que comparte con transparencia y autenticidad sus momentos más significativos.
Sus seguidores, quienes han sido testigos de sus logros profesionales y vivencias personales, celebran junto a ella cada paso de esta nueva maternidad.