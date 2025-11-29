Presentadora hondureña anuncia que está embarazada de un futbolista extranjero

"La zona defensiva se fortalece... ¡y es una niña! Una mini murallita que llega a llenar nuestras vidas de amor y alegría. Estamos felices por tu llegada, gordita; te vamos a amar y cuidar con todo nuestro corazón", anunció Alejandra Ruiz al momento de anunciar que está embarazada y será madre por primera vez.