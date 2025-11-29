Presentadora hondureña anuncia que está embarazada de un futbolista extranjero

Bella microbióloga hondureña que en su momento fue presentadora sorprendió en las redes sociales al anunciar su embarazo y el padre de su bebé es un jugador extranjero que estuvo por varios años en Honduras.
La chica estuvo como presentadora en su momento al sumar experiencia en algunos canales de televisión.
El nombre de la chica es Alejandra Ruiz, quien ha sorprendido al informar que está a la espera de traer al mundo a una bella criatura.
Alejandra Ruiz es microbióloga y cuenta con buena cantidad de seguidores en sus redes sociales oficiales.
La bella Alejandra Ruiz se encuentra embarazada y no pudo ocultar su emoción: Ella fue conquistada por un jugador extranjero recordado por su paso en la Liga Nacional de Honduras.
Alejandra Ruiz es pareja sentimental del defensor uruguayo Mathías Techera, recordado por su paso en diversos clubes de la Liga Nacional de Honduras.
Alejandra y el uruguayo Techera informaron de que serán padres por primera vez e inmediatamente recibieron miles de felicitaciones.
"La zona defensiva se fortalece... ¡y es una niña! Una mini murallita que llega a llenar nuestras vidas de amor y alegría. Estamos felices por tu llegada, gordita; te vamos a amar y cuidar con todo nuestro corazón", anunció Alejandra Ruiz al momento de anunciar que está embarazada y será madre por primera vez.
"Agradecemos a Dios por esta gran bendición en nuestras vidas y también a todas las personas que nos acompañaron en este momento tan lindo y especial. Nuestra hija será muy querida y amada", señaló una emocionada Alejandra Ruiz.
La microbióloga hondureña tuvo palabras de amor para el defensor uruguayo Mathías Techera: "Serás un padre maravilloso. Gracias por todo. Te amamos mucho", mencionó.
"Y gracias a nuestro Padre Celestial... para Dios no hay nada imposible. Gracias, gracias, infinitas gracias" cerró diciendo la joven hondureña.
Alejandra Ruiz y Techera tienen una relación sentimental de varios años y fruto de ese amor serán padres por primera vez.
Alejandra Ruiz es oriunda de Escano de Tepale, ubicado en el municipio de San Ignacio de Francisco Morazán, Honduras.
Alejandra Ruiz conoció a Mathías Techera cuando el defensa uruguayo jugaba en el Vida de La Ceiba.
Alejandra Ruiz en su momento participó en varios certámenes de belleza. Fue Reina Intercontinental .
Alejandra Ruiz es una bella apasionada al fútbol. En su momento fue presentadora del canal HCH.
Mathías Techera es un defensor uruguayo de 33 años de edad. En la Liga Nacional de Honduras pasó por clubes como Marathón, Vida y Lobos de la UPNFM.
Alejandra Ruiz y Mathías Techera están emocionados ya que se convertirán en padres por primera vez.