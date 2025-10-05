El Barcelona vivió pesadilla, polémica, increíble fallo de Lewandowski y furia de Flick

El Barcelona sufrió una dura derrota ante el Sevilla en un partido marcado por la polémica arbitral, un penal no sancionado, un fallo clave de Lewandowski y el evidente enojo del técnico Hansi Flick.
Sevilla y Barcelona regalaron un partidazo en la octava fecha de LaLiga, cargado de emociones, goles y decisiones polémicas.
El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán fue el escenario de un duelo intenso, donde ambos equipos buscaron imponer su estilo desde el inicio.
Apenas al minuto 10, llegó la primera gran polémica del encuentro con una jugada en el área que encendió la discusión.
Ronald Araújo cometió un penal que en primera instancia no pareció falta, pero el VAR intervino y el árbitro terminó señalando la pena máxima.
El técnico Hansi Flick mostró su descontento y estalló en furia desde la zona técnica por la decisión arbitral.
Alexis Sánchez, exjugador del Barcelona, fue el encargado de ejecutar el penal y convirtió el 1-0 con gran categoría.
Sorprendió la efusiva celebración de Alexis, quien no ocultó su emoción pese a su pasado culé.
El Sevilla tomó confianza y se volcó al ataque, aunque el portero del Barça se lucía para mantener a su equipo en el partido.
En una contra letal, Isaac Romero definió con clase para poner el 2-0 y desatar la locura en el estadio sevillista.
El Barça intentaba reaccionar, pero el panorama se complicaba; empezaba a remar contra la corriente.
La defensa del Barcelona mostraba grietas y descoordinación en los momentos más críticos del partido.
Una imagen curiosa se viralizó: Raphinha, lesionado, observaba el partido desde la grada con una expresión de frustración.
El descuento llegó gracias a Marcus Rashford, quien conectó un centro con una volea impecable para el 2-1.
Ambos equipos se fueron al descanso tras ofrecer un primer tiempo de alto voltaje y emociones constantes.
En el complemento, llegó otra acción polémica: los jugadores del Sevilla reclamaron una mano de Balde que ni el árbitro ni el VAR sancionaron.
Minutos después, Alejandro Balde cayó en el área tras una jugada clara de penal que esta vez sí fue cobrada sin titubeos.
Robert Lewandowski tomó la responsabilidad desde los doce pasos, pero envió el balón fuera y desaprovechó una gran oportunidad.
El Sevilla se quedó con una victoria valiosa en casa en un partido muy disputado; el Barcelona pierde terreno y baja al segundo lugar de la tabla.