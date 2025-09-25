Muere futbolista que había sufrido lesión en pleno partido; su club hace petición

Luto en el mundo del fútbol: Un futbolista ha fallecido luego de varios días de luchar por su vida tras una lesión que sufrió en pleno partido.
El fútbol inglés está conmocionado por la noticia de la muerte de Billy Vigar, el futbolista de 21 años que había quedado internado el último fin de semana luego de chocar su cabeza contra un muro durante un partido.
El jugador de 21 años estuvo involucrado en un incidente aterrador durante el fin de semana mientras estaba en acción para el actual club Chichester City.
Con pasado en el Arsenal, el joven actualmente jugaba en el Chichester City.
De acuerdo a la información que ha brindado, la muerte de Vigar fue a causa de una “gran lesión cerebral”.
Tras el golpe, el futbolista había sido trasladado a un hospital y los médicos lo habían puesto en coma inducido.
El pasado martes decidieron operarlo para aumentar sus chances de recuperación, aunque con el correr de las horas su estado general desmejoró y el este jueves se produjo el triste desenlace de su muerte.
Vigar había pasado por las inferiores del Arsenal y era una de sus grandes promesas. En 2022 había firmado su primer contrato profesional con el club londinense.
Vigar fue tratado en Pitch por un equipo de ambulancia, mientras que luego fue llevado de urgencia al hospital a través del helicóptero, todo el juego finalmente fue abandonado.
Su equipo había informado lo ocurrido: “Billy recibió una lesión cerebral significativa y actualmente se encuentra en un coma inducido en cuidados intensivos que reciben el mejor tratamiento posible. Es demasiado pronto para decir cuál será el resultado e incluso si las cosas van bien, habrá un largo camino hacia la recuperación”.
Lamentablemente, este jueves se informó que el jugador perdió la vida.
“Con gran pesar, el Chichester City Football Club confirma el fallecimiento de Billy Vigar. Solicitamos que se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil”, escribió el equipo, que actualmente milita en una liga regional.
Vigar se unió al Arsenal de 14 años y progresó a través del sistema juvenil hasta el nivel Sub-21, donde hizo cuatro apariciones. Tenía hechizos en préstamo con el condado de Derby, que presenta para su equipo Sub-21, y el distrito de la Liga Nacional South Eastbourne.
Aunque Vigar no llegó a debutar con el primer equipo dirigido por Mikel Arteta, tuvo un papel relevante en las categorías inferiores del Arsenal. En la temporada 2021-22 de la Premier League Sub 18, marcó cuatro goles y dio dos asistencias con los jóvenes Gunners.
Con las inferiores ganó trofeos, pero en 2024 tomó la decisión de salir del equipo al no ver progreso. Actualmente, el joven de 21 años juega como delantero en el Chichester City de Isthmian Premier División.
