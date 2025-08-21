Futbolista que anunció su homosexualidad se retira a los 29 años y revela el motivo

El mediocampista checo Jakub Jankto, futbolista que anunció su homosexualidad, confirmó que se retira del fútbol a los 29 años y explicó los motivos de su decisión.
Jakub Jankto, exfutbolista del Getafe, rompió el gran tabú de la homosexualidad en el fútbol precisamente en la temporada que vistió de azulón.
El anuncio de Jankto puso fin a una carrera que incluyó 45 partidos internacionales y cuatro goles con la selección de la República Checa.
Además, cerró un capítulo que comenzó en febrero de 2023, cuando el centrocampista decidió romper el silencio y compartir públicamente su orientación sexual.
“Soy homosexual y ya no quiero ocultarme”, expresó entonces en un mensaje que, según The New York Times, le valió una oleada de apoyo y lo convirtió en referente para muchos deportistas que aún viven su elección en la sombra.
Jakub Jankto, que ha militado en la última temporada con el Cagliari, ha anunciado su retirada del fútbol profesional a la corta edad de 29 años al no poder recuperarse de una grave lesión de tobillo.
El mediocampista checo Jakub Jankto, jugador del Cagliari, anunció en redes sociales su decisión de retirarse del fútbol profesional a los 29 años para "pasar más tiempo con mi hijo".
"Demasiadas lesiones, y luego quiero pasar más tiempo con mi hijo", explicó Jankto desde su cuenta de Instagram, donde se había convertido en el primer futbolista activo en revelar su homosexualidad.
"Muchos me preguntan si seguiré jugando. Mi respuesta es: lamentablemente, no. La razón es simple: demasiadas lesiones, los ligamentos de mi tobillo se han roto por completo", añadió el ex mediocampista de Sampdoria y Udinese, entre otros.
"La clave es mi hijo, a quien no veo muy a menudo. Quiero cambiar esta situación, porque sólo tenemos una familia, y por eso quiero mudarme a Praga y pasar más tiempo con él", completó Jankto, quien tiene contrato con Cagliari hasta el final de la temporada 2025-26 y es padre de un niño con la modelo Marketa Ottomanska.
Jankto, que se había incorporado al Cagliari en 2023, confirmó estar de novio luego de haberse convertido en el segundo futbolista profesional en revelar ser gay después del australiano Josh Cavallo.
El mediocampista, que sumó 4 goles en los 45 partidos que disputó con la selección de República Checa, reveló ser homosexual en 2023, dos años después de separarse de Ottomanska.
Jankto participó aquel curso en quince encuentros con el Getafe, una escasa participación en el equipo que dirigieron primero Míchel González y luego Quique Sánchez Flores.
"Recibí muchos mensajes preguntándome si continuaría mi carrera futbolística. Lamentablemente, no. La razón es simple: sufrí una lesión muy grave (me destrozó completamente los ligamentos del tobillo). Intenté superarla para llegar al final del año, pero mi hijo fue clave en mi decisión", aseguró Jankto en sus redes sociales.
Se especula que el checo retornará a Praga, donde podría trabajar como entrenador de algún equipo de la cantera del Dukla.
De este modo, el checo vivirá su pasión fuera de los terrenos de juego. A pesar de su temprana retirada, el ya exfutbolista de 29 años ha pasado por multitud de equipos entre España, Italia y República Checa.