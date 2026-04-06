Futbolista presenta a su novio en medio de entrevista y equipo toma decisión

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad”, expresó su pareja en el mensaje.