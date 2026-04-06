Futbolista presenta a su novio en medio de entrevista y equipo toma decisión

Famoso futbolista sorprendió en las últimas horas y fue tendencia tras declararse homosexual e inclusive presentó a su novio.
El delantero de Colón de Santa Fe, Ignacio Lago, se convirtió en el primer futbolista en actividad en Argentina en declarar públicamente su homosexualidad.
Ignacio Lago presentó a su pareja durante una entrevista en el programa partidario Sangre y Luto, emitido por Aires de Santa Fe.
Todo ocurrió en medio de una emotiva sorpresa preparada por la producción del programa junto a su novio, quien apareció en un video proyectado durante la transmisión.
“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad”, expresó su pareja en el mensaje.
Visiblemente emocionado, “Nacho” respondió con sinceridad y naturalidad, dejando una de las frases más destacadas de la entrevista.
“Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar”, declaró el delantero argentino en relación a la relación que tiene con su pareja.
Además, confesó que la sorpresa lo tomó completamente desprevenido:“No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”.
La declaración de Lago llega en un momento deportivo clave. El atacante acumula tres goles en la actual temporada, siendo parte fundamental del buen andar del equipo santafesino, que lidera la Zona A con 14 puntos, igualado con Deportivo Morón.
Tras la declaración de amor, se conoció que también su equipo Colón ha tomado la decisión de renovar su contrato.
Ante este escenario, el presidente del club, José Alonso, confirmó que la institución trabaja para asegurar su continuidad:“Hay un acuerdo, faltan delinear algunas cositas con el representante. Si todo va bien, estaríamos muy cerca. Es un jugador importante que Colón no necesita perder”.
Nacido el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova, Lago se desempeña como extremo o delantero. Se formó en Almirante Brown, donde debutó en 2018 con apenas 15 años, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del club en hacer su estreno profesional.
Tras disputar 31 partidos y marcar tres goles, fue transferido en 2020 a Talleres de Córdoba. Posteriormente, sumó experiencia a través de distintos préstamos: pasó por Tlaxcala FC en México (16 partidos y cinco goles), luego por San Martín de San Juan (16 partidos y cuatro goles), y en 2023 defendió la camiseta de Atlético Rafaela, donde jugó 33 encuentros y anotó cinco tantos.
Para la temporada 2024 llegó a Colón, en la Primera Nacional, donde rápidamente se consolidó como una de las piezas importantes del equipo.
El caso de Lago se suma al de otros deportistas argentinos que decidieron hablar abiertamente sobre su orientación sexual, como el basquetbolista Sebastián Vega, quien ha sido una de las voces más visibles en la lucha contra la discriminación.
Ignacio tiene 23 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se convirtió en el primer futbolista argentino en actividad en visibilizar su homosexualidad.