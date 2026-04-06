Young Miko anuncia conciertos en México con su Late Checkout Tour

La rapera puertorriqueña Young Miko anunció cuatro conciertos en México como parte de su gira internacional Late Checkout Tour, que se realizará en septiembre.
Con estas fechas, México se convierte en el único país de Latinoamérica incluido hasta ahora en esta etapa del tour.
La gira arrancará el 3 de julio en el Festival Roskilde, en Dinamarca, y recorrerá principalmente Europa y Estados Unidos antes de llegar a territorio mexicano.
En México, la artista se presentará el 17 de septiembre en Guadalajara, el 19 en Monterrey y el 22 en Ciudad de México.El cierre de su paso por el país será el 25 de septiembre en Mérida, en el Foro GNP.
La promotora Ocesa informó que la preventa de boletos para clientes Banamex comenzará el 9 de abril, mientras que la venta general iniciará el 10 de abril.Además, se habilitará una venta exclusiva previa desde el 8 de abril para ciertos usuarios.
Young Miko, cuyo nombre real es María Victoria Ramírez, regresa a México tras el éxito de su presentación en el Pepsi Center en 2024.
Ahora dará el salto a recintos de mayor capacidad, como el Palacio de los Deportes, consolidando su crecimiento en el país.
La artista, de 28 años, ha ganado notoriedad internacional con nominaciones al Grammy y colaboraciones con figuras como Billie Eilish, Bad Bunny y Karol G.
Su segundo álbum, Do Not Disturb, ha tenido buen desempeño en plataformas digitales y listas como Spotify y Billboard.
El cierre de su paso por el país será el 25 de septiembre en Mérida, en el Foro GNP.El Late Checkout Tour contempla 31 conciertos en 11 países, consolidando a Young Miko como una de las voces emergentes más relevantes del género urbano a nivel global.