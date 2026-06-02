Fuerzas vivas, un bastión vital de la edición de oro de la Maratón La Prensa

El segundo "bootcamp" fue un éxito y gran parte de ello se debió al apoyo de las fuerzas vivas.
En el segundo "bootcamp", la Policia Municipal estuvo presente desde horas muy tempranas. La entidad ya reporta lista tanto para el tercer entrenamiento de este sábado como para el día cero: domingo 14 de junio.
Miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) durante el segundo "bootcamp" pendientes en las calles que se cerraron para que los corredores transitaran con total seguridad.
El Cuerpo de Bomberos ha evidenciado su compromiso con la Maratón La Prensa y brindará su gran apoyo en la celebración de la edición 50 de la competencia.
En el segundo entrenamiento celebrado en San Pedro Sula, el corredor Carlos Carranza fue el primero en llegar a la meta mientras era resguradado por un elemento de la Policia Municipal.
Los conos son parte esencial de la logística en la competencia de atletismo más grande e importante de Honduras. Tanto Vialidad y Transporte como Policía Municipal están listas para hacer el cierre de calles pertinente el día de la Maratón.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) estuvo bridando seguridad durante el segundo "bootcamp" que se realizó el pasado sábado 23 de mayo en San Pedro Sula.
Las ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911 estuvieron en puntos estratégicos durante el recorrido de los "runners" en el "bootcamp". El 14 de junio estarán en la Maratón por cualquier eventualidad.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ya evidenció en los "bootcamps" su gran aporte y será una pieza clave para que la edición 50 de la Maratón sea un éxito.
Este sábado 6 de junio se llevará a cabo el tercer "bootcamp" del evento de atletismo más grande de país. El punto de reunión será en Comisariato Los Andes y el recorrido arrancará a las 5:00 am.
Miembros del Cuerpo de Bomberos estuvieron en puntos estratégicos atentos a cualquier emergencia que presentara algún corredor durante el recorrido. Ya preparan el plan operativo para el día cero.
Cruz Roja también dijo presente con sus voluntarios durante la carrera en el segundo "bootcamp" y tanto este sábado como el domingo 14 mostrará su enorme apoyo.
La señalización y el cierre con los conos por parte de la Policia Municipal fue fundamental en el entrenamiento que se hizo en San Pedro Sula. El aporte de este ente es determinante en la Maratón La Prensa.
La fuerzas vivas ya alistan el plan operativo para prestar un papel insustituible en la histórica edición número 50 del evento de atletismo más masivo de la nación.