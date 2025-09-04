  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: "Quiero vivir"

El joven creador de contenido deportivo dio a conocer la noticia con un video en sus redes sociales.

'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
1 de 16

Roberto Rivera, joven periodista conocido como 'Faco', sorprendió a todos al revelar que padece de cáncer, enfermedad con la que ha batallado en los últimos años y pide que oren por él.
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
2 de 16

Roberto Francisco Rivera Maldonado es un joven de El Progreso, Yoro. Se ha desempeñado como creador de contenido de la página deportiva 'Faco Sports'.
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
3 de 16

'Faco' utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia de su enfermedad y explicar todo lo que ha ocurrido.
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
4 de 16

"Mucho gusto, yo soy ‘Faco’ y tengo cáncer... Tengo cáncer, pero aquí estoy. Esto empezó hace dos años, me diagnosticaron con cáncer testicular, salí de peligro y seguí en vigilancia. De la nada, en julio de este año me dieron la noticia más jodida de mi vida: recaí", empezó contando el joven.
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
5 de 16

"En medio de este relajo, entendí una cosa: no quiero sobrevivir, quiero vivir y vivir para mí significa esto: dividir mis días entre quimioterapias y hacer videos. Entre caída de pelo y narrar un partido con Rely (Maradiaga) y (Salvador) Nasralla. Estar en un hospital y después aparecer en un video musical, porque aquí estoy, vivo", agregó 'Faco'.
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
6 de 16

El cáncer no lo detiene a ‘Faco’, quien afirma que está "igual de inspirado por contar historias, ver fútbol, estar presente y contarte que me siento bien o con buen humor contarte que he estado mal...".
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
7 de 16

"Y es que loco, no me miro tan mal ‘pelón’, porque al final la vida no solo se trata de los días que ganamos o perdemos; sino de cómo lo vivimos y yo decidí vivirlos con fe, con humor, con pasión, con fútbol, con historias y con ustedes...", dice con una sonrisa en su rostro.
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
8 de 16

Por útlimo, 'Faco' pidió a sus seguidores que lo tengan en sus oraciones. "Solo te pido una cosa: orá por mí, por los míos y con la ayuda de Dios pronto tocamos la campana porque yo no solo quiero sobrevivir, quiero vivir", finaliza el joven periodista progreseño.
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
9 de 16

'Faco' recientemente estuvo como comentarista en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador en el Morazán, junto a Rely Maradiaga y Salvador Nasralla.
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
10 de 16

Luego de dar la noticia, 'Faco' recibió mensajes de apoyo de futbolistas de Liga Nacional como Gabriel Araujo, Devron García, Ramiro Rocca y Harold Fonseca, entre otros como el exjugador hondureño Roger Rojas.
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
11 de 16

‘Faco’ tiene 23 años y cuenta con experiencia en radio, televisión y redes sociales.
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
12 de 16

'Faco' viene haciendo ruido hace más de ochos años ofreciendo un contenido diferente a través de las redes sociales.
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
13 de 16

Hace unos años reveló su mayor miedo: "Yo creo que por joven, es perder a mis padres, lo pienso y si lo digo más me quedo sin energía en la garganta y yo creo en que también en dejar de ser feliz, y no porque lo sea permanentemente, sino el perder esa ventana y espacio que me da alegría...yo creo que también estar solo."
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
14 de 16

Hijo de Selma Maldonado, una prominente periodista de su ciudad, ya tiene experiencia en radio, televisión y redes sociales, donde a sus 20 años, se ha ido posicionando entre los grandes que han destacado en la cobertura periodística.
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
15 de 16

'Faco' también ha hecho de corresponsal para ESPN en Centroamérica.
'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: Quiero vivir
16 de 16

'Faco' también forma parte de 'Los hijos de Morazán'.
Cargar más fotos