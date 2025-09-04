'Faco' revela que sufre grave enfermedad y recibe apoyo de futbolistas: "Quiero vivir"

Roberto Rivera, joven periodista conocido como 'Faco', sorprendió a todos al revelar que padece de cáncer, enfermedad con la que ha batallado en los últimos años y pide que oren por él.
Roberto Francisco Rivera Maldonado es un joven de El Progreso, Yoro. Se ha desempeñado como creador de contenido de la página deportiva 'Faco Sports'.
'Faco' utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia de su enfermedad y explicar todo lo que ha ocurrido.
"Mucho gusto, yo soy ‘Faco’ y tengo cáncer... Tengo cáncer, pero aquí estoy. Esto empezó hace dos años, me diagnosticaron con cáncer testicular, salí de peligro y seguí en vigilancia. De la nada, en julio de este año me dieron la noticia más jodida de mi vida: recaí", empezó contando el joven.
"En medio de este relajo, entendí una cosa: no quiero sobrevivir, quiero vivir y vivir para mí significa esto: dividir mis días entre quimioterapias y hacer videos. Entre caída de pelo y narrar un partido con Rely (Maradiaga) y (Salvador) Nasralla. Estar en un hospital y después aparecer en un video musical, porque aquí estoy, vivo", agregó 'Faco'.
El cáncer no lo detiene a ‘Faco’, quien afirma que está "igual de inspirado por contar historias, ver fútbol, estar presente y contarte que me siento bien o con buen humor contarte que he estado mal...".
"Y es que loco, no me miro tan mal ‘pelón’, porque al final la vida no solo se trata de los días que ganamos o perdemos; sino de cómo lo vivimos y yo decidí vivirlos con fe, con humor, con pasión, con fútbol, con historias y con ustedes...", dice con una sonrisa en su rostro.
Por útlimo, 'Faco' pidió a sus seguidores que lo tengan en sus oraciones. "Solo te pido una cosa: orá por mí, por los míos y con la ayuda de Dios pronto tocamos la campana porque yo no solo quiero sobrevivir, quiero vivir", finaliza el joven periodista progreseño.
'Faco' recientemente estuvo como comentarista en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador en el Morazán, junto a Rely Maradiaga y Salvador Nasralla.
Luego de dar la noticia, 'Faco' recibió mensajes de apoyo de futbolistas de Liga Nacional como Gabriel Araujo, Devron García, Ramiro Rocca y Harold Fonseca, entre otros como el exjugador hondureño Roger Rojas.
‘Faco’ tiene 23 años y cuenta con experiencia en radio, televisión y redes sociales.
'Faco' viene haciendo ruido hace más de ochos años ofreciendo un contenido diferente a través de las redes sociales.
Hace unos años reveló su mayor miedo: "Yo creo que por joven, es perder a mis padres, lo pienso y si lo digo más me quedo sin energía en la garganta y yo creo en que también en dejar de ser feliz, y no porque lo sea permanentemente, sino el perder esa ventana y espacio que me da alegría...yo creo que también estar solo."
Hijo de Selma Maldonado, una prominente periodista de su ciudad, ya tiene experiencia en radio, televisión y redes sociales, donde a sus 20 años, se ha ido posicionando entre los grandes que han destacado en la cobertura periodística.
'Faco' también ha hecho de corresponsal para ESPN en Centroamérica.
'Faco' también forma parte de 'Los hijos de Morazán'.